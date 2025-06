Surrealista, multat pels Mossos: Un nen d’11 anys conduint en plena C-32

Una patrulla nocturna dels Mossos d’Esquadra al Maresme va acabar amb una intervenció que pocs agents oblidaran. En una àrea de descans de la carretera C-32, a prop del terme municipal d’El Masnou, una conducció erràtica va despertar les sospites de dos agents de Trànsit.

El que podria semblar una escena de pel·lícula o una broma de mal gust era, en realitat, una temeritat real. El menor, que conduïa el cotxe amb total naturalitat per la zona d’estacionament, anava acompanyat pel seu propi pare, assegut al seient del copilot i observant amb una barreja d’orgull i irresponsabilitat.

Un argument inversemblant: “Li agrada conduir”

Els agents van aturar immediatament el vehicle i van procedir a identificar el menor i el seu progenitor. Quan van preguntar per què permetia que un nen conduís un cotxe real, el pare va oferir una explicació que va deixar atònits fins i tot els agents més experimentats: “És que li agrada molt conduir”.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

L’home va explicar que el seu fill tenia molta afició pels cotxes, que era fan de la Fórmula 1 i que simplement li havia deixat conduir “una mica” perquè no es trobaven a la via principal. Tanmateix, altres vehicles també transitaven per la zona de descans, i la manca de control del nen posava en perill tant la seva vida com la de la resta d’usuaris de la via.

Denunciat penalment i amb la Fiscalia de Menors informada

Els Mossos van informar el pare que seria denunciat penalment per infringir l’article 384.2 del Codi Penal, que sanciona qui permet conduir una persona sense carnet en vies obertes al trànsit. En aquest cas, el pare seria considerat autor del delicte, per facilitar la conducció il·legal del seu fill menor.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

La pena que preveu aquest article va d’un a sis mesos de presó, i no es descarta que el cas acabi en mans d’un jutge si la Fiscalia considera que hi va haver una posada en risc conscient i temerària.

A més, els fets han estat posats en coneixement de la Fiscalia de Menors, tot i que el nen, per no tenir més de 14 anys, no és penalment imputable. Malgrat això, els tècnics estudiaran si cal activar algun tipus d’intervenció de serveis socials o vigilància familiar per la conducta negligent del progenitor.

Una situació inèdita fins i tot per als agents

Tot i que no és estrany trobar casos d’adolescents d’entre 14 i 17 anys sorpresos conduint sense carnet, els Mossos asseguren que mai abans s’havien trobat amb un menor de només 11 anys al volant. I molt menys de nit, en una carretera activa i acompanyat per un adult conscient de la il·legalitat.

“El més habitual són casos aïllats de nois que roben les claus del cotxe familiar o que ho fan d’amagat. Però aquí estem parlant d’una acció permesa i supervisada pel mateix pare”, expliquen fonts policials consultades per ElCaso.cat.

I el més impactant: el nen feia estona que estava conduint sol

El que realment ha encès totes les alarmes entre les autoritats no ha estat únicament el fet que el nen conduís, sinó que portava almenys deu minuts conduint el vehicle completament sol, segons testimonis que havien alertat prèviament la policia.

Una parella que es trobava sopant al seu cotxe va alertar els Mossos després de veure com el nen feia diverses voltes per la zona de descans sense baixar del cotxe ni anar acompanyat al seient del conductor. El pare es va incorporar al vehicle quan va veure que s’acostava la patrulla, intentant dissimular la situació com un joc innocent.

Ara, amb un procés penal obert i la indignació social en augment, la imprudència d’aquest pare podria costar-li no només una multa, sinó la llibertat. Perquè ni l’afició al motor ni el desig de “passar-ho bé” justifiquen posar en risc una vida… i menys si és la d’un nen d’11 anys.