Explosió en un taller mecànic: Diversos afectats

Una tarda aparentment tranquil·la al polígon Quatre Camins de Sant Vicenç dels Horts s'ha vist alterada per un incident que ha mobilitzat serveis d'emergència i ha provocat inquietud entre els veïns. Poc abans de les cinc de la tarda d'aquest dijous, s'ha produït una deflagració de baixa intensitat en un taller mecànic, segons han informat els Bombers de la Generalitat.

Tot i que inicialment es van activar fins a vuit dotacions de bombers com a mesura preventiva, finalment només n'hi van intervenir tres, en comprovar que en arribar al lloc ja no hi havia flama activa. L'actuació es va centrar a ventilar el local afectat i revisar els punts calents per garantir la seguretat total i evitar qualsevol risc de reactivació.

Intervenció ràpida dels serveis d'emergència

El succés ha tingut lloc en una nau industrial dedicada a reparacions mecàniques, on habitualment es manipulen líquids inflamables i eines de tall. Les primeres hipòtesis apunten que una acumulació de gasos en una zona mal ventilada podria haver estat l'origen de la deflagració, tot i que la investigació continua oberta.

Afectats lleus i assistència al lloc

El SEM ha mobilitzat dues ambulàncies per oferir atenció in situ. Algunes de les persones afectades han presentat símptomes lleus com marejos, irritació respiratòria i crisis d'ansietat a causa de l'ensurt i de la forta olor que encara persistia a l'ambient.

Afortunadament, ningú ha hagut de ser traslladat a l'hospital, però els equips mèdics han recomanat als treballadors no reprendre l'activitat fins que es faci una inspecció completa de les instal·lacions per part dels tècnics corresponents.

Alarma continguda entre els veïns

Tot i que l'explosió va ser lleu, alguns veïns i treballadors d'empreses veïnes van relatar haver sentit un fort estrèpit seguit d'una breu columna de fum. L'arribada ràpida dels bombers i la coordinació amb el SEM van ajudar a transmetre tranquil·litat i evitar mals majors.

L'incident ha deixat clar que els protocols de seguretat industrial s'han de revisar amb més freqüència. Una treballadora d'una oficina propera va explicar: “Va ser un moment de confusió. Vam sentir una mena d'esclat sord i una olor estranya. Vam sortir a mirar i ja estaven arribant els bombers”.

El més important, al final: una anomalia ignorada

Segons ha pogut saber aquest mitjà després de parlar amb treballadors del taller, feia dies que es percebia una olor persistent a productes químics en una de les zones de reparació, a prop del magatzem de líquids de neteja i lubricants. Tot i que es va comentar de manera informal, no es va registrar cap part d'incidència ni es va fer cap inspecció tècnica.

Aquest descuit podria haver estat determinant perquè s'acumulés una quantitat perillosa de vapors, causant finalment la deflagració. La direcció del taller ha confirmat que, després de l'incident, es revisaran tots els protocols interns de seguretat i manteniment, i es posarà en marxa una auditoria interna per detectar possibles fallades estructurals o operatives.

Afortunadament, no hi ha hagut víctimes greus, però l'ensurt servirà d'avís: ignorar petits símptomes de fallada en un entorn de risc pot acabar en un accident. La prevenció, un cop més, es revela com el millor segur