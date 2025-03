Caos també a la B-23 a causa d'un accident: Afectats un camió i un turisme

per Iker Silvosa

Catalunya viu un matí especialment complicat a les seves carreteres, amb múltiples accidents que han generat importants problemes de mobilitat. Un dels incidents més destacats de les últimes hores s'ha produït a la via B-23, a l'altura de Molins de Rei en direcció Barcelona, on un turisme i un camió s'han vist implicats en una forta col·lisió, provocant grans retencions i el tancament parcial de la carretera.

L'accident ha passat en plena hora punta matinal, poc abans de les nou del matí, just en un tram altament concorregut que connecta el municipi del Papiol i Molins de Rei amb l'entrada de Barcelona. Segons testimonis presencials, el sinistre ha estat protagonitzat per un camió que hauria tingut problemes per reaccionar a temps davant la presència d'un vehicle més petit, la qual cosa va derivar en una col·lisió per abast.

| Canva

De fet, el portal Anti-radar Catalunya, després d'informar sobre el sinistre, ha denunciat que "seguim sense entendre que hi ha angles morts i que un camió no pot reaccionar com un turisme".

Greus retencions i caos circulatori

L'afectació viària de l'accident ha estat immediata i molt severa. El Servei Català de Trànsit ha confirmat que, com a conseqüència de la col·lisió, ha quedat completament bloquejat un dels carrils en direcció a Barcelona. Això ha generat llargues files de vehicles atrapats en una congestió que, ràpidament, ha anat augmentant al llarg de la via.

Això sí, sobre les 09:15 del matí, el carril ja s'ha reobert, tot i que la circulació encara es troba en una fase de lentitud. Especialment des de Sant Joan Despí fins a Molins de Rei. Es preveu que durant els pròxims minuts tot vagi tornant a la normalitat, encara que, com sempre, cal tenir paciència.

La B-23 és una carretera fonamental per als milers de conductors que cada matí es desplacen cap a la capital catalana des de localitats com Molins de Rei, Sant Feliu, Sant Joan Despí o Sant Just Desvern. Aquest incident ha complicat notablement la jornada laboral de molts ciutadans que han patit grans retards.

Aquest accident a la B-23 se suma a altres ocorreguts avui en carreteres com l'AP-7 o la C-17, la qual cosa converteix aquest matí en una jornada especialment complicada en termes de trànsit a Catalunya. Les autoritats demanen prudència a tots els usuaris i recorden la importància de mantenir l'atenció plena al volant per evitar incidents similars, especialment en situacions d'alta congestió com les registrades aquest matí.