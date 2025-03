Caos a l'AP-7 després de bolcar un camió amb porcs

La tranquil·litat dels conductors que circulaven per l'AP-7 aquest dimarts s'ha vist seriosament afectada des de primera hora del matí. Un espectacular accident protagonitzat per un camió que transportava porcs vius ha causat grans complicacions en la circulació a l'altura de Vilafranca del Penedès, generant llargues retencions i el tall temporal de dos carrils de la via ràpida en sentit Tarragona.

L'accident ha tingut lloc al voltant de les 11:30 hores, concretament en el tram comprès entre Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, en sentit sud cap a Tarragona. Per causes que encara no han transcendit oficialment, el vehicle pesant ha bolcat al mig de la via, bloquejant completament dos dels carrils disponibles. Immediatament s'han produït més de dos quilòmetres de retencions que han anat incrementant-se a mesura que avançava el matí i es feien evidents les dificultats per retirar el camió accidentat.

| ACN

Dispositiu especial i vies alternatives

Davant la magnitud de l'incident i les complicacions generades, els equips d'emergència s'han desplaçat de forma urgent fins al lloc del sinistre. Quatre dotacions dels Bombers han treballat intensament des de primera hora per intentar desallotjar la via el més aviat possible i evitar danys majors. A més de la presència dels bombers, diverses unitats del Servei Català de Trànsit (SCT) i els Mossos d'Esquadra han acudit al lloc per coordinar el trànsit i garantir la seguretat dels conductors atrapats en les retencions.

Conforme transcorrien les hores, la situació no només no millorava, sinó que empitjorava. Poc després del primer avís oficial, les autoritats s'han vist obligades a tancar completament l'autopista en direcció sud, cap a Tarragona, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos a causa de les complicacions derivades del bolcat del camió.

Les retencions, en aquell moment, ja s'estenien des d'Olèrdola, assolint una longitud total de sis quilòmetres. Per alleujar la congestió, s'ha activat un dispositiu especial que després ha permès habilitar temporalment un carril en direcció contrària a l'habitual, facilitant la circulació dels vehicles atrapats.

Vies alternatives recomanades per Trànsit

El Servei Català de Trànsit, davant la gravetat de la situació i les perspectives que la incidència pugui allargar-se diverses hores, ha recomanat diverses vies alternatives per evitar el punt conflictiu. Entre aquestes rutes aconsellades figuren la combinació de l'A-2 i C-15, el pas per l'N-340 o bé optar per l'autopista C-32, encara que aquesta última comporta el pagament d'un peatge.

Es tracta d'una situació delicada a causa de les característiques especials de la càrrega del camió accidentat, ja que el transport d'animals vius sol complicar les tasques de rescat i recuperació de la via, tant per la logística que implica retirar la càrrega amb seguretat com pel propi benestar dels animals que han pogut sobreviure a l'impacte.

Durant les pròximes hores es mantindrà el dispositiu desplegat a la zona, per la qual cosa s'espera que l'afectació al trànsit sigui prolongada. Les autoritats recomanen paciència i, sobretot, evitar circular per la zona si no és estrictament necessari.

Aquest incident se suma a un cap de setmana particularment complicat a les carreteres catalanes, on s'han registrat múltiples accidents greus que han incrementat la preocupació tant dels conductors com dels cossos d'emergències. En aquest context, Trànsit ha recordat la importància d'extremar la precaució a la carretera, especialment en els dies de major afluència, com són els dilluns al matí, quan molts vehicles pesants coincideixen amb els conductors habituals que es dirigeixen cap a Barcelona i altres nuclis urbans importants.