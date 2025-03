Gir de 180 graus en la investigació de la mort d'una dona a Blanes

Un fet que inicialment semblava un simple cas de mort natural ha donat un gir inesperat després de conèixer-se els resultats de l'autòpsia. Els Mossos d'Esquadra han canviat el rumb de la investigació després de descobrir indicis clars de criminalitat en el cos d'una dona trobada morta al seu domicili el passat dijous. El que va començar sent una trista defunció domèstica, ara és objecte d'una investigació per homicidi.

De parada cardíaca a indicis criminals

Els fets es remunten al dijous, quan els serveis d'emergència van rebre un avís per atendre una dona que aparentment havia patit una parada cardíaca al seu domicili situat al barri de la Plantera, a Blanes (Selva). En arribar al lloc, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va constatar que la víctima portava diverses hores morta, motiu pel qual inicialment es va considerar com a hipòtesi principal una mort natural sobtada.

No obstant això, les conclusions preliminars de l'equip forense van revelar quelcom molt diferent. Segons fonts policials, l'autòpsia ha mostrat proves de violència física, descartant la hipòtesi inicial i donant un tomb significatiu a les primeres sospites. Ara, el que semblava ser una mort accidental o natural s'investiga com un possible homicidi, cosa que ha elevat considerablement la preocupació al municipi.

| XCatalunya, @mossoscat

L'ajuntament de Blanes es mobilitza davant la tragèdia

La gravetat del nou escenari ha portat l'Ajuntament de Blanes a reaccionar ràpidament, convocant per a aquest pròxim dilluns un minut de silenci en record de la víctima i per expressar el rebuig contundent del municipi a qualsevol tipus de violència. El consistori ha mostrat en un comunicat el seu suport total a la família i ha condemnat fermament qualsevol acte criminal, alhora que ha demanat prudència fins que s'aclareixin tots els fets.

Aquest succés ha provocat commoció al barri de la Plantera, on els problemes d'inseguretat han anat a més en els últims anys. La víctima tenia 37 anys i nacionalitat espanyola però les autoritats no han donat aquestes dades sobre altres persones implicades en el succés.

Una investigació en curs amb totes les hipòtesis obertes

La Policia Local i els Mossos d'Esquadra treballen ara conjuntament per esclarir les circumstàncies de la mort. Encara que encara no s'han fet detencions, fonts pròximes a la investigació assenyalen que les pròximes hores podrien ser clau per determinar les circumstàncies concretes i el possible autor o autors del crim. Els agents estan recollint testimonis en l'entorn pròxim de la víctima per intentar reconstruir les últimes hores amb vida de la dona.

| t_warrior, ACN, XCatalunya

Paral·lelament, el consistori ha convocat per a aquest dilluns un minut de silenci en senyal de respecte per la víctima, en el qual participaran autoritats locals, associacions i ciutadans en general per mostrar el seu rebuig a qualsevol forma de violència.

Reflex d'una realitat preocupant

Aquest cas se suma a una preocupant estadística a Catalunya, on en els últims mesos han tingut lloc diversos successos violents que han generat alarma social.

La ciutadania exigeix respostes ràpides i contundents, i en aquest context, el cas de Blanes serà seguit amb atenció durant els pròxims dies.