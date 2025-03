Un conductor begut de 63 anys la fa grossa a la C-31 i deixa dos ferits

Una vegada més, la imprudència al volant torna a ser protagonista a les carreteres catalanes, aquesta vegada amb un conductor ebri d'avançada edat com a responsable d'un accident que podria haver acabat en tragèdia. La ràpida actuació dels serveis d'emergència va evitar mals majors, encara que no va poder impedir que dues persones resultessin ferides.

Conducció temerària i un desenllaç perillós a la C-31

L'incident es va produir la passada matinada de divendres a dissabte a la coneguda carretera C-31, una via transitada que connecta diverses localitats de la costa catalana. Segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra, el conductor, un home de 63 anys, circulava sota els efectes de l'alcohol quan va decidir entrar en aquesta carretera en sentit contrari.

Testimonis presencials van alertar ràpidament els serveis d'emergències en observar com el vehicle avançava perillosament en direcció oposada al trànsit habitual. Malgrat els avisos i que alguns conductors van poder esquivar el vehicle, la desgràcia va ser inevitable quan, pocs minuts després, es va produir un violent xoc frontal.

| ACN, XCatalunya

Accident frontal amb conseqüències

Els fets van ocórrer concretament la tarda del passat dijous, quan l'acusat, originari de Palamós (Baix Empordà), va prendre erròniament la sortida cap a la C-31, conduint en direcció contrària. Encara que alguns testimonis asseguren que en els últims metres abans del xoc frontal el conductor va intentar reduir la velocitat, la maniobra va resultar insuficient per evitar la col·lisió contra un altre vehicle que circulava correctament.

Com a resultat del brutal impacte, dues persones van resultar ferides lleus, sent traslladades ràpidament a l'hospital més proper per rebre atenció mèdica. Ambdues víctimes, afortunadament, no presenten lesions greus, encara que la violència del xoc podria haver provocat conseqüències molt més dramàtiques.

Les autoritats policials van arribar ràpidament al lloc, realitzant controls de trànsit per evitar majors incidents i procedint a detenir immediatament el causant de l'accident. Després de realitzar-li la prova d'alcoholèmia, es va confirmar que l'home triplicava la taxa d'alcohol permesa al volant, sent arrestat pels delictes de conducció temerària i sota efectes de l'alcohol.

| ACN

Una situació preocupant a les carreteres catalanes

Aquest succés torna a posar sobre la taula la problemàtica del consum d'alcohol i la conducció irresponsable, que lamentablement s'ha repetit en múltiples ocasions a Catalunya durant aquest últim any. De fet, segons dades oficials, durant 2024 es van registrar més de 500 accidents relacionats directament amb el consum excessiu d'alcohol al volant.

Els Mossos d'Esquadra adverteixen contínuament sobre el perill de conduir sota els efectes de l'alcohol o substàncies estupefaents, ja que aquests actes irresponsables no només posen en risc la pròpia vida de l'infractor, sinó també la de tots aquells conductors que circulen per la mateixa via.

La conscienciació ciutadana és fonamental per evitar que situacions com aquesta tornin a repetir-se, ja que l'impacte no només és sobre aquells que cometen la imprudència, sinó sobre víctimes innocents que simplement es troben al lloc i moment equivocat.