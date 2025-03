Situació límit: Tercera incidència del dia, ara a Rodalies amb 4 línies afectades

per Mireia Puig

Una sèrie d'incidències a la xarxa ferroviària ha afectat constantment el servei a Catalunya aquest dissabte, 8 de març de 2025. La més recent ha involucrat quatre línies de Rodalies, generant retards i complicacions per als usuaris.​

Problemes en la infraestructura de Rodalies

Durant la tarda, una incidència en la infraestructura de Rodalies de Catalunya ha provocat retards mitjans de 25 minuts a les línies R1, R2, R3 i R4, totes elles amb pas per la ciutat de Barcelona. Segons ha informat Adif, el problema es va localitzar a la bifurcació d'Aragó, punt clau on les vies es divideixen des del Passeig de Gràcia cap a l'Estació de França o cap a l'estació del Clot.

Aquesta situació ha obligat que els trens circulin per una sola via entre les estacions de Sants i Clot, afectant la freqüència i puntualitat del servei. ​

| ACN

Evacuació de passatgers en tren d'alta velocitat

A primera hora del matí, una avaria en un tren d'alta velocitat de la companyia Ouigo, que cobria la ruta Barcelona-Madrid, va obligar a evacuar 403 passatgers. El comboi va quedar aturat al túnel de sortida de l'estació de Sants a causa d'una falta de tensió elèctrica a la catenària.

Els viatgers van ser acompanyats a peu de tornada a la terminal, i la circulació de trens d'alta velocitat es va veure interrompuda durant aproximadament dues hores, generant retards de més d'una hora en les connexions. Hores més tard hi va haver un altre problema per una avaria pel que s'han generat diverses hores de retard.

Una setmana negra

Aquests esdeveniments se sumen a una setmana marcada per múltiples problemes a la xarxa ferroviària catalana. El dia anterior, una avaria a la línia R2 de Rodalies va deixar 900 passatgers atrapats entre les estacions de Bellvitge-Gornal i El Prat de Llobregat. La falta de tensió a la catenària va obligar els viatgers a caminar per les vies per ser evacuats, causant importants retards i afectant diverses línies. ​

| ACN

Indignació entre la ciutadania

Aquestes incidències han generat malestar entre els usuaris i han posat de manifest les vulnerabilitats del sistema ferroviari a la regió. Les autoritats han activat plans d'emergència i han treballat per restablir la normalitat en el servei. No obstant això, els passatgers han expressat la seva frustració pels recurrents problemes i la falta d'informació oportuna durant les emergències.​