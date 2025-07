Gir de 180 graus amb l'apunyalament al pare de Lamine Yamal: Investigat

per Mireia Puig

Hi ha successos que des d'un principi semblen clars, però que a mesura que avança la investigació poden canviar completament de direcció. Això és el que ha passat precisament amb l'incident violent que va implicar el pare del jove futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, i que ara es troba sota un nou focus judicial.

L'origen insòlit del conflicte

Tot va començar el matí del 14 d'agost de 2024 al barri de Rocafonda, a Mataró, quan Mounir Nasraoui, pare del jugador blaugrana, va ser mullat per un nen petit des d'una terrassa. El que semblava una anècdota trivial es va convertir en el detonant d'un greu enfrontament poques hores després.

Segons els primers testimonis recollits, Nasraoui i un grup de persones properes van citar aquella mateixa tarda, cap a les 20:00 hores, en un aparcament de la ronda Rafael Estrany, als familiars del menor implicat en l'incident matinal per resoldre la disputa. Ambdues parts van acudir al lloc preparades per a un possible enfrontament.

| XCatalunya, Instagram: Hustle_hard_304

Violenta escalada de l'enfrontament

El que va començar com una discussió verbal ràpidament va derivar en violència física. En un moment donat, Nasraoui hauria colpejat el jove Adrià G. C., fracturant-li el septe nasal. Davant l'escalada de l'enfrontament, presumptament Adrià va aconseguir arrabassar una arma blanca a un dels amics de Nasraoui i va acabar apunyalant-lo dues vegades, una al tòrax i una altra al costat.

La gravetat de les ferides va obligar a traslladar urgentment Nasraoui a l'hospital Can Ruti de Badalona, on va ser intervingut quirúrgicament. Mentrestant, Adrià G. C. també presentava ferides de consideració, tot i que de menor gravetat.

Un gir en la investigació judicial

Inicialment, la investigació va apuntar directament cap a Adrià G. C., qui va ser detingut i ingressat a la presó preventiva el 16 d'agost, romanent empresonat fins al gener de 2025. Tanmateix, la defensa legal d'Adrià sempre va insistir que Nasraoui havia iniciat el conflicte, reclamant que també fos investigat per lesions.

Després de diversos recursos judicials, l'Audiència Provincial de Barcelona va fer un gir decisiu en acceptar incorporar la denúncia per lesions contra Mounir Nasraoui, cosa que ha canviat completament la percepció del cas. Ara, el pare del futbolista, que inicialment va ser presentat únicament com a víctima, està imputat i haurà de declarar com a investigat.

| Lamine Yamal

Una baralla amb múltiples responsables

Aquesta nova perspectiva reflecteix que el conflicte no va ser una agressió unilateral, sinó una baralla mútua amb responsabilitats compartides. Segons consta en declaracions policials i judicials, fins i tot persones properes a Nasraoui han reconegut que aquest "va començar a donar cops de puny" al jove que finalment va reaccionar apunyalant-lo.

L'Audiència ha considerat que els fets s'han d'analitzar en conjunt, reconeixent que l'agressió inicial de Nasraoui va ser un factor determinant en el desenvolupament posterior de l'incident. Aquest reconeixement judicial ha suposat un canvi crucial en la investigació i en l'estratègia de les defenses implicades.

Què passarà ara?

Aquest gir judicial ha generat un fort impacte mediàtic, especialment donada la rellevància pública del futbolista Lamine Yamal i el seu entorn. El cas evidencia com situacions aparentment menors poden escalar ràpidament fins a desembocar en conseqüències greus i processos judicials complexos.

La citació de Mounir Nasraoui com a investigat el pròxim 21 de juliol marca un punt clau en el procés, i planteja importants reflexions sobre la dinàmica de conflictes quotidians que, sense control, poden desembocar en tragèdies personals i familiars amb repercussions a llarg termini.