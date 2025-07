Un conductor mata un turista que creuava un pas de vianants

per Mireia Puig

La tranquil·litat habitual d'una coneguda zona turística es va veure abruptament interrompuda aquest cap de setmana per un tràgic accident que ha commocionat veïns i visitants. Un home va perdre la vida després de ser envestit per un vehicle mentre travessava un pas de vianants, fet que també va deixar ferides lleus a una altra persona.

Una nit tràgica a l'Escala

El succés va tenir lloc la nit de divendres passat a la localitat de l'Escala, situada a la comarca de l'Alt Empordà, Girona. Concretament, l'accident va passar al voltant d'una rotonda a l'avinguda concorreguda de Montgó, a la popular zona turística de Riells, coneguda per la seva alta afluència de visitants, especialment durant la temporada d'estiu.

Segons fonts oficials, la víctima, un turista espanyol que es trobava passant uns dies de descans a la zona, estava travessant correctament pel pas de vianants quan va ser atropellat violentament per un vehicle que, pel que sembla, no va respectar la prioritat de pas establerta pels senyals viaris.

| ACN

Trasllat urgent i defunció posterior

La gravetat de l'impacte va fer que l'home, la identitat del qual no ha estat revelada encara per respecte a la privacitat familiar, fos traslladat de seguida en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Malgrat els esforços mèdics, lamentablement va morir durant les primeres hores de dissabte.

Al seu costat hi havia una dona, que també va resultar afectada en l'accident, tot i que afortunadament amb ferides lleus. Després de rebre atenció mèdica a l'hospital, el seu estat de salut no revesteix gravetat, tot i que roman sota observació com a mesura preventiva.

Investigació en curs

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els detalls de l'accident, amb especial atenció a la possible imprudència del conductor implicat. Les autoritats policials han confirmat que s'estan revisant les càmeres de seguretat properes al lloc per determinar amb precisió la dinàmica del sinistre i avaluar possibles responsabilitats penals.

Aquest tipus d'accidents tornen a posar en primer pla la seguretat viària a zones turístiques, on és freqüent l'augment significatiu de població i trànsit de vehicles durant els mesos d'estiu. Veïns de la zona han reclamat en diverses ocasions més controls de velocitat i millores en la senyalització viària per prevenir tragèdies com la que ha tingut lloc.