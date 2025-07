Tragèdia a la BV-5224: Mor un nen de 4 anys en caure d’un cotxe en marxa

per Mireia Puig

Un cop més, la tragèdia ha colpejat amb duresa les carreteres catalanes, deixant una profunda commoció a tota la comunitat. Un dramàtic accident de trànsit ha posat fi a la vida d'un nen de només quatre anys després de caure d'un vehicle en marxa. Les circumstàncies del terrible succés, ocorregut en qüestió de segons, mantenen en alerta els investigadors mentre s'intenta aclarir com es va poder produir una desgràcia tan devastadora.

Com va ocórrer l'accident fatal

Els fets van tenir lloc aquest divendres a la tarda al voltant de les set i quart a la localitat de Manlleu, a la província de Barcelona, concretament a la carretera BV-5224, al punt quilomètric 3,5. Segons les primeres informacions verificades, el menor viatjava correctament subjectat amb el cinturó de seguretat a la part del darrere del vehicle.

Tanmateix, en un tràgic gir del destí, el nen hauria aconseguit descordar-se el cinturó ell mateix, per posteriorment manipular el mecanisme d'obertura de la porta del cotxe.

La situació es va tornar crítica quan el vehicle s'apropava a una rotonda propera. El conductor, seguint les normes de trànsit, va frenar per cedir el pas a altres vehicles. Va ser en aquell moment quan la porta, prèviament manipulada pel petit, es va obrir completament a causa de la inèrcia provocada per la maniobra de frenada. La víctima va sortir projectada cap a l'exterior del cotxe, impactant violentament contra l'asfalt.

Resposta ràpida però insuficient dels serveis d'emergència

Immediatament després de l'accident, testimonis presencials van alertar els serveis d'emergència, que van acudir amb rapidesa al lloc dels fets. Unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), acompanyades per dotacions dels Bombers de la Generalitat i agents dels Mossos d'Esquadra, van desplegar un ampli dispositiu per atendre el menor i assegurar la zona.

Malgrat els desesperats intents de reanimació duts a terme pels sanitaris desplaçats al lloc, les ferides provocades per la caiguda van ser fatals, i finalment es va certificar la mort del nen al mateix punt de l'accident.

Investigació oberta per esclarir els fets

Davant la magnitud de l'accident, els Mossos d'Esquadra, concretament la divisió especialitzada de l'Àrea Regional de Trànsit, s'han fet càrrec de la investigació per esclarir tots els detalls relacionats amb aquesta tragèdia. Un dels punts clau que analitzaran les autoritats és com el nen va poder descordar-se el cinturó i obrir la porta, a més de comprovar si hi va haver alguna fallada mecànica o de seguretat al vehicle.

Tot i que el cas ha generat una gran commoció a Manlleu i a tot Catalunya, malauradament no és el primer accident fatal de característiques similars registrat els darrers anys.

Les autoritats de trànsit han advertit en reiterades ocasions sobre la necessitat d'extremar la vigilància quan es transporten menors en vehicles, recomanant sistemes de seguretat addicionals i bloquejos específics per a les portes del darrere.