Gir de 180 graus en el crim de Molina de Segura: a qui investiga la policia

per Joan Grimal

La Policia Nacional ha obert una investigació a fons arran de la mort violenta d’un empresari a Molina de Segura dissabte passat, un cas que ha commocionat la localitat murciana no només per la gravetat del succés, sinó per l’entorn en què s’ha produït: la família de la víctima.

Les investigacions no se centren únicament en l’autor material del cop que, segons la investigació, va acabar amb la vida de Felip Hernández, de 65 anys, sinó que s’amplien al conjunt dels fills del difunt i a una sèrie de denúncies prèvies que ell mateix hauria interposat.

Una relació familiar marcada per les tensions

Felip Hernández era un conegut comerciant tèxtil de Molina de Segura. Encara que des de fora semblava portar una vida tranquil·la, fonts properes a la família asseguren que les relacions amb alguns dels seus fills eren tenses des de feia anys. L’empresari havia denunciat en diverses ocasions els seus descendents, al·legant amenaces i fins i tot sol·licitant mesures d’allunyament que mai no es van arribar a executar.

| XCatalunya, @GuardiaCivil

El mes passat, Hernández va acudir a comissaria per denunciar la sostracció del seu telèfon mòbil, i va assenyalar com a sospitós un dels seus fills. Tot apunta que aquest va ser l’últim episodi d’una llarga cadena de desavinences i conflictes personals, alguns relacionats amb la nova parella de l’empresari després de la seva separació.

La versió dels acusats

Dos dels seus fills, Felip i Rosario H. R., van ser detinguts per la Policia Nacional poques hores després dels fets, a la localitat veïna d’Archena. Tots dos van optar per no declarar davant dels agents, i després de passar dues nits als calabossos, van ser traslladats aquest dilluns al Jutjat de Guàrdia de Molina de Segura.

| XCatalunya

El jutge instructor va ordenar presó provisional, comunicada i sense fiança per a Felip, mentre que Rosario va quedar en llibertat amb càrrecs, tot i que sota l’acusació d’omissió del deure de socors. La dona haurà de comparèixer dues vegades al mes davant del jutjat mentre es prolongui la instrucció.

Un crim a plena llum del dia

El succés va tenir lloc dissabte poc abans de les onze del matí, al bell mig del carrer Major de Molina de Segura, una zona molt transitada, especialment els dies de mercat. Segons la reconstrucció inicial, la discussió es va produir dins del comerç propietat del difunt, on els dos germans haurien mantingut una acalorada disputa amb el seu pare. Durant l’enfrontament, Felip Hernández va rebre un cop i va caure a terra.

Els dos sospitosos, en lloc d’auxiliar-lo, haurien abandonat el lloc deixant l’empresari greument ferit. Malgrat això, la víctima va aconseguir sortir tambalejant-se al carrer, visiblement desorientat i ensangonat, fins a desplomar-se a la via pública. Abans de perdre el coneixement va arribar a dir: “Els meus fills, els meus fills m’han pegat”.

Claus de la investigació

S’espera el resultat de l’autòpsia, s’estan analitzant els telèfons mòbils dels implicats i es revisen les gravacions de càmeres de seguretat situades als voltants. L’objectiu és determinar amb precisió què va passar als minuts previs al desenllaç fatal.

També es revisen les denúncies anteriors interposades per la víctima, que podrien aportar context a l’episodi i aclarir si existia una escalada de violència familiar no atesa per les autoritats. El funeral de Felip Hernández ha reunit desenes de veïns que, encara atònits, lamenten que un conflicte familiar hagi acabat amb una vida.