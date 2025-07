Surten de la via i cauen més de 10 metres: Un mort i un ferit crític a la C-12

per Mireia Puig

Una tarda de dilluns que prometia normalitat s'ha tenyit de dol després d'un colpidor accident de trànsit. Un vehicle, per causes que encara s'estan intentant esclarir, ha sortit de la calçada i s'ha precipitat al buit des d'una alçada considerable, equivalent a un edifici de diverses plantes. El violent impacte ha deixat un balanç desolador: una persona morta i la seva acompanyant lluitant per la seva vida en estat crític.

El succés ha mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències que ha treballat a contrarellotge en un escenari de màxima complexitat. La violència del sinistre ha convertit la tarda en un malson, deixant un cop més en evidència la fragilitat de la vida a la carretera.

Un desenllaç brutal a la comarca de la Noguera

Els fets han tingut lloc poc després de les tres i quart de la tarda d'aquest dilluns, 21 de juliol. L'escenari de la tragèdia ha estat el punt quilomètric 172,5 de la carretera C-12, més coneguda com l'Eix de l'Ebre, a l'altura del terme municipal de Balaguer, a la província de Lleida. Segons les primeres informacions facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT), el vehicle en què viatjaven les dues víctimes va sortir de la via pel marge dret i va caure per un talús d'entre 10 i 15 metres d'alçada.

Després de rebre l'avís, es va activar un imponent operatiu de rescat. Quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar al lloc per assegurar la zona i iniciar les primeres investigacions. Juntament amb ells, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar en l'excarceració de les víctimes, atrapades en l'entramat de ferros en què va quedar convertit el cotxe.

Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar dues unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat per atendre els ocupants del vehicle. Malauradament, només van poder certificar la mort d'un d'ells al mateix lloc de l'accident.

Trasllat aeri i una investigació en curs

L'altre ocupant del vehicle, un ferit en estat crític, es va convertir en la prioritat absoluta per als equips sanitaris. Després de ser estabilitzat al lloc, va ser evacuat d'urgència en l'helicòpter del SEM a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on va ingressar amb pronòstic molt greu. Les pròximes hores seran crucials per a la seva evolució.

Mentrestant, la divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra ha obert una investigació per determinar les causes exactes que van provocar que el conductor perdés el control del vehicle. Es contemplen totes les hipòtesis, des d'una distracció o un excés de velocitat fins a un possible error mecànic o una indisposició del conductor. L'anàlisi del vehicle i de les marques a la calçada serà fonamental per reconstruir els instants previs a la tragèdia.

Una xifra que no para d'augmentar

Aquest tràgic accident eleva a 83 el nombre de persones que han perdut la vida a la xarxa de carreteres interurbanes de Catalunya des de principi d'any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Cada una d'aquestes xifres representa una vida truncada i una família destrossada, un recordatori constant del drama que s'amaga darrere de les fredes estadístiques.