Gir en la investigació de l'incendi de Santa Susanna on va morir un bomber

La investigació d'un dels successos més impactants dels darrers dies ha fet un gir inesperat. El cas ha despertat una profunda inquietud, no només entre els cossos d'emergència, sinó també en la ciutadania, que segueix amb atenció cada nou detall que sorgeix sobre el que va passar durant una intervenció rutinària que va acabar en tragèdia.

Els fets es van desencadenar durant la tarda de diumenge en un hotel molt concorregut, que allotjava en aquell moment prop de 250 hostes, en la seva majoria turistes estrangers d'edat avançada. Un incendi a la zona de l'spa de l'hotel va mobilitzar la Policia Local, que va aconseguir desallotjar l'edifici sense ferits entre els clients ni el personal. En arribar els Bombers de la Generalitat, la situació semblava sota control: el foc estava confinat a la part inferior de l'edifici i la prioritat era l'extinció total i la ventilació.

Un equip de tres bombers, equipats per al rescat en ambients hostils, va accedir a la planta baixa, on l'incendi ja estava apagat però encara generava densos núvols de fum. Va ser en aquest context quan, de manera sobtada, es va activar una alerta interna: un dels bombers havia perdut la connexió amb la línia de vida —la mànega que l'uneix a l'exterior i a la resta de l'equip—, desencadenant un “codi vermell”, el protocol de màxima emergència per a aquest tipus de situacions.

| Govern

El dispositiu de rescat i els interrogants que deixa la intervenció

La resposta va ser immediata. Més dotacions van accedir a l'interior de l'hotel i es van trencar claraboies i accessos per millorar la ventilació i facilitar la recerca. El moment era crític: el fum s'estenia ràpidament i cada minut era vital per localitzar el bomber desaparegut. Finalment, després d'una recerca angoixant, l'home va ser trobat en una zona d'aigua de l'spa, inconscient i en aturada cardiorespiratòria. Els equips mèdics del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van intentar reanimar-lo sense èxit. La seva mort va ser confirmada poc després.

A partir d'aquell instant, el succés va passar de ser un incendi d'hotel a un cas judicial sota secret de sumari. L'aixecament del cadàver, realitzat la mateixa nit de diumenge, va marcar l'inici d'una investigació exhaustiva per esclarir què va fallar en una intervenció que, sobre el paper, semblava ben coordinada.

| Canva

Investigació judicial i tècnica: Secrets per resoldre

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra va assumir el cas, en col·laboració amb la Unitat Central d'Inspeccions Oculars. Segons han asseverat des d'El Caso, l'objectiu és doble: determinar les causes exactes de l'incendi i analitzar a fons com va ser possible que un bomber, experimentat i preparat, perdés la línia de vida i es trobés en una situació tan vulnerable.

L'autòpsia del bomber i la revisió dels equips utilitzats seran claus per aclarir si hi va haver una fallada tècnica, humana o una combinació d'ambdues. No es descarta cap hipòtesi: des de la possibilitat d'un desmai per inhalació de fum o estrès tèrmic, fins a un error en l'ús del material de seguretat. Els Mossos, a més, han recopilat gravacions de les càmeres internes i externes de l'hotel, així com els registres de comunicació entre els equips, a la recerca de qualsevol pista que expliqui la seqüència exacta dels fets.

En paral·lel, la Direcció General de Bombers ha iniciat una investigació tècnica interna. El cos revisarà els procediments, les comunicacions i els informes operatius, i es preveu que experts en la matèria elaborin informes pericials que seran posats a disposició del jutjat encarregat del cas.

Consternació i respecte: Reaccions institucionals i socials

La notícia ha generat una forta commoció tant entre els companys del difunt —que pertanyia a una reconeguda família de bombers del parc de Pineda de Mar— com en el conjunt de la societat catalana. Les mostres de condol han arribat des de totes les institucions. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han seguit el cas al detall i han expressat públicament el seu suport i condol als familiars, amics i companys de la víctima.

Les banderes onegen a mig pal als edificis oficials del Departament d'Interior i s'han fet minuts de silenci a parcs de bombers i comissaries de Mossos d'Esquadra a tot el país. L'impacte del cas ha posat en evidència, una vegada més, els riscos inherents a la feina dels bombers i la necessitat de mantenir i revisar constantment els protocols de seguretat.