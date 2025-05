Troben el cadàver d'una dona embolicat amb roba i plàstic: Possible crim masclista

De vegades, els senyals més inquietants passen desapercebuts fins que, de sobte, emergeixen amb força i posen en alerta tota una comunitat. Un succés recent, d’aquells que sacsegen el dia a dia d’una ciutat i sembren la incertesa entre veïns, ha tornat a posar el focus sobre un dels grans drames socials del nostre temps. Les autoritats han iniciat una investigació que apunta a un possible cas de violència extrema en l’àmbit domèstic, tot i que la confirmació definitiva del que ha passat encara s’està elaborant a partir de les proves recollides a l’escena.

Segons ha avançat en primícia El Caso, el descobriment del cos es va produir arran d’un avís veïnal, quan un dels residents d’un bloc d’habitatges va alertar les autoritats sobre una forta i persistent pudor que sortia d’un dels pisos. Les primeres patrulles policials que van acudir al lloc es van trobar amb una situació colpidora: el cadàver d’una dona, embolcallat amb roba i plàstic, jeia en avançat estat de descomposició en una de les habitacions. El principal sospitós és la seva parella sentimental.

La investigació, liderada per la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra, ha assumit el cas amb la màxima cautela, precisament per la dificultat d’identificació del cos i l’avançat estat de descomposició en què va ser trobat. De moment, l’habitatge on es va produir la troballa roman precintat, i els equips de policia científica han recollit tot tipus d’indicis per intentar reconstruir el que ha passat i esclarir les causes de la mort.

La hipòtesi d’un possible crim masclista

Per ara, la principal línia d’investigació gira entorn de la possibilitat que es tracti d’un crim masclista, tot i que aquesta hipòtesi encara no ha estat confirmada de manera oficial. Les primeres informacions, procedents de fonts policials consultades per El Caso, assenyalen que l’home detingut podria estar relacionat sentimentalment amb la víctima. La relació entre tots dos ja havia estat motiu de preocupació entre els veïns, que han relatat episodis de comportaments violents previs per part de l’arrestat.

La confirmació depèn ara del resultat dels exàmens forenses i de les declaracions del principal sospitós, la versió del qual dels fets encara no ha transcendit. El que de moment se sap és que la dona hauria mort fa diverses setmanes i que hauria romàs oculta a l’habitatge.

La tercera de l’any

El desenvolupament de la investigació està marcat per la prudència. La dificultat per identificar el cadàver obliga els forenses a extremar les precaucions abans de confirmar la identitat de la víctima i la naturalesa exacta de la defunció. De moment, no s’ha fet públic el contingut de la declaració de l’home arrestat, que roman sota custòdia policial mentre es clarifiquen les circumstàncies que envolten el succés.

En cas que es confirmi aquest homicidi com a masclista, seria el tercer comès a Catalunya des que va començar aquest 2025. Recordem que el 2024 es va tancar amb 12 dones assassinades a mans d’homes, sent la comunitat amb una xifra més elevada de tot el territori espanyol.