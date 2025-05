Preocupació després d'un accident múltiple a la C-14: Una dona ferida greu

El matí ha començat amb una situació d'alerta i nerviosisme en una important via de comunicació, després d'un succés que ha mobilitzat els principals cossos d'emergències. Les primeres hores del dia solen estar marcades pel ritme rutinari del trànsit, però de vegades, un inesperat incident pot alterar completament la normalitat, posant a prova la capacitat de reacció dels serveis públics i la paciència dels conductors.

Durant el matí d'aquest dilluns 26 de maig, un violent xoc entre un turisme i un camió ha obligat a tallar completament la circulació de la carretera C-14, generant retencions i desviaments senyalitzats que han complicat la mobilitat durant més d'una hora. L'incident ha tingut lloc al voltant de les 7:40 del matí, en un tram situat a l'altura del terme municipal d'Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.

Segons la informació proporcionada pel Servei Català de Trànsit i els Bombers de la Generalitat, l'accident s'ha produït en circumstàncies encara sota investigació, al punt quilomètric 22 de la C-14. El fort impacte ha deixat a la conductora del turisme, única ocupant del vehicle, atrapada entre les restes del cotxe, l'estructura del qual ha quedat greument deformada després de la col·lisió.

Davant la gravetat de la situació, s'han desplaçat al lloc del succés fins a quatre dotacions dels Bombers, diverses ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles dels Mossos d'Esquadra, que han coordinat tant l'assistència com el tall total de la via per permetre el treball dels equips de rescat. Durant poc més d'una hora, la C-14 ha romàs completament bloquejada en ambdós sentits, obligant els conductors a desviar-se per rutes alternatives, especialment la C-37, fins que les tasques d'excarceració i neteja han permès restablir el trànsit cap a les 10:30 del matí.

Un rescat complex i la víctima evacuada en estat greu

Les maniobres de rescat s'han allargat durant prop d'una hora, a causa de la complexitat de la situació en què ha quedat el vehicle sinistrat. Segons han confirmat els Bombers, la conductora havia quedat atrapada a l'interior del turisme, obligant els equips a treballar amb eines especialitzades per alliberar la víctima, que finalment ha hagut de ser extreta a través del maleter del cotxe a causa dels danys soferts en l'estructura.

Un cop alliberada, la dona ha estat estabilitzada al mateix lloc pels professionals del SEM i evacuada d'urgència a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Fonts mèdiques han informat que la víctima ha ingressat en estat greu i roman sota vigilància intensiva. Per la seva banda, el conductor del camió ha resultat il·lès, tot i que ha estat interrogat pels Mossos d'Esquadra en el marc de la investigació oberta per esclarir les causes de l'accident.

La investigació sobre el que ha passat a la C-14 continua oberta. A aquestes hores, els agents de la policia catalana treballen per determinar amb exactitud les causes i la dinàmica del xoc, que ha posat de relleu, una vegada més, els riscos als quals s'enfronten diàriament els conductors a les principals carreteres de Catalunya.