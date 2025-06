Gir de 180 graus en la investigació de l'atemptat amb explosius a Figueres

No sempre les primeres versions d’un succés aconsegueixen captar la complexitat del que ha passat. Els fets, de vegades, es presenten envoltats de confusió, alimentada per la rapidesa amb què la informació circula i la pressió per informar com més aviat millor. En les últimes hores, un dels successos més impactants de l’Empordà ha fet un gir inesperat, traient a la llum detalls que corregeixen el que inicialment s’havia difós i que obren una nova línia d’investigació. El que semblava un simple altercat en un local comercial ha acabat desvetllant un atac premeditat amb explosius en ple centre urbà, canviant radicalment la perspectiva del cas.

Un atac amb artefacte incendiari reaviva la preocupació

Dijous a la tarda, la tranquil·litat habitual del centre de Figueres va saltar pels aires després del llançament d’un artefacte incendiari en una coneguda botiga de roba, situada al cèntric carrer de Llàtzer. Durant les primeres hores, van circular informacions contradictòries que apuntaven a una perruqueria com a escenari del succés. Tanmateix, les investigacions posteriors dels Mossos d’Esquadra van confirmar que l’incident es va produir en una botiga de roba que, a més, funcionava com a gestoria i compartia espais amb altres comerços sota el nom de Boulevard 32.

Segons fonts policials consultades, el responsable de l’atac seria un home de 32 anys, d’origen magribí i sense antecedents previs, que mantenia una disputa personal amb els propietaris de l’establiment. Per causes encara sota investigació, aquest individu es va personar al local durant la tarda i va llençar l’artefacte, desencadenant un incendi que va afectar tant la botiga com les galeries adjacents. El balanç provisional deixa cinc ferits lleus per inhalació de fum i nombrosos danys materials.

| ACN

La intervenció policial i el desconcert inicial

Només detectar-se el fum que sortia del local, els testimonis van donar la veu d’alarma als serveis d’emergència, cosa que va permetre una evacuació ràpida de l’edifici i la mobilització d’efectius de bombers i policia. La ràpida actuació dels Mossos d’Esquadra va facilitar la identificació plena del sospitós. Curiosament, l’home va ser finalment detingut a Barcelona, al CUAP Peracamps del districte de Ciutat Vella, on va ser reconegut per uns agents en estar pendent de detenció.

La investigació ha confirmat que una discussió ocorreguda al matí al mateix local podria haver estat el detonant de la violenta reacció registrada hores després. La presència de l’atacant i la seva vinculació amb els propietaris del comerç situen el cas dins d’un context d’enfrontament personal, tot i que no es descarta l’existència d’altres motius, atès l’historial poc clar de l’establiment i d’altres comerços ubicats al mateix boulevard.

Antecedents i ombres sobre l’activitat comercial

Un dels aspectes que més crida l’atenció d’aquest cas és la trajectòria de la botiga atacada i dels establiments veïns. Segons han revelat fonts policials, l’activitat de la botiga de roba i d’altres negocis a Boulevard 32 ja havia estat objecte de seguiment en ocasions anteriors per part de les autoritats, a causa de pràctiques poc transparents i a l’existència d’antecedents judicials. Això afegeix una capa de complexitat a la investigació, ja que els investigadors no descarten que els motius de l’atac puguin anar més enllà d’un simple enfrontament personal.

Els fets s’emmarquen en una conjuntura on la seguretat en determinats locals comercials del centre de Figueres ha tornat a situar-se en el focus mediàtic, obrint interrogants sobre la convivència, la gestió dels espais i la vigilància policial en una de les zones més transitades de la ciutat.