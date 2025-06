Atemptat contra una perruqueria: Local cremat, intervenen 7 dotacions de bombers

per Joan Grimal

Aquest dijous a la tarda, un incendi al bell mig de Figueres ha posat en escac els serveis d'emergència i ha generat una creixent inquietud entre els veïns. El sinistre s'ha declarat poc després de les 16.15 hores en un local del número 32 del carrer Llàtzer, una botiga de roba que també funcionava com a gestoria.

Evacuacions, fum i pànic

Els serveis d'emergència, alertats per diversos testimonis que passaven per la zona i van veure sortir fum negre del local, van desplegar ràpidament un operatiu de gran envergadura. Bombers de la Generalitat, diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), agents dels Mossos d’Esquadra i efectius de la Guàrdia Urbana de Figueres es van personar al lloc.

El foc va quedar controlat en menys d'una hora, però la preocupació va augmentar quan es va saber que hi havia cinc persones afectades per inhalació de fum, dues de les quals van ser traslladades a l'hospital.

| @bomberscat, XCatalunya

La pista més inquietant: un artefacte explosiu

La sospita que el foc podria no haver estat accidental va començar a circular ràpidament entre els cossos policials. Segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies (ACN), al matí d'aquest mateix dijous s'hauria produït una forta discussió entre el responsable del local i una altra persona.

Aquesta mateixa persona, hores després, hauria tornat i hauria llençat un artefacte a l'interior de l'establiment, causant una potent deflagració. Tot i que els detalls encara s'estan investigant, diverses fonts apunten que es tractaria d'un artefacte rudimentari, probablement de fabricació casolana, que va provocar l'incendi de manera directa.

| @bomberscat, XCatalunya

La possibilitat d'un atac intencionat ha fet que els Mossos mobilitzin els artificiers del TEDAX per analitzar les restes trobades a l'interior del local calcinat. La teoria més sòlida que es maneja actualment és que l'incendi va ser provocat com a resultat d'una disputa personal.

Un barri commocionat

Els veïns de la zona, encara visiblement afectats pel succés, van relatar als mitjans locals que l'estrèpit es va sentir des de diversos blocs de distància. “Va ser com una explosió sorda, després vam veure molt de fum i gent sortint corrents de l'edifici”, va explicar una testimoni.

Les evacuacions es van produir amb rapidesa, i per sort no s'han hagut de lamentar danys personals de més gravetat ni vehicles afectats a les immediacions. Mentrestant, els Mossos han acordonat el local i revisen càmeres de seguretat de la zona per intentar obtenir imatges que puguin identificar el presumpte autor.

El Boulevard 32, nom comercial del conjunt de locals afectats, roman tancat mentre els pèrits finalitzen la inspecció dels danys estructurals i químics.

Un missatge clar de les autoritats

Des de l'Ajuntament de Figueres i els cossos d'emergència s'ha demanat calma a la població i s'ha garantit que s'esclariran els fets. La tranquil·litat del centre de Figueres s'ha vist truncada per un atac que, de confirmar-se com a intencionat, posaria en evidència la vulnerabilitat dels espais urbans davant conflictes personals mal resolts.