Tragèdia, incendi fatal en un pis: Mor un home de 72 anys amb mobilitat reduïda

La tranquil·litat d'un matí de dissabte pot trencar-se de cop, deixant rere seu escenes inesborrables i famílies marcades per la tragèdia. Una trucada d'emergència, el fum asomant per una finestra i l'arribada precipitada dels equips de salvament transformen qualsevol habitatge en l'epicentre de l'angoixa i el desconcert. Així va començar un dia que, lluny del que s'esperava, va acabar amb una pèrdua irreparable i moltes preguntes per resoldre.

Els fets: l'incendi que va acabar en tragèdia

El succés ha tingut lloc al voltant de les 9:30 del matí, quan els serveis d'emergència van rebre un avís que alertava de la presència de fum a l'interior d'un habitatge adossat. Segons fonts oficials, el foc s'ha declarat en una casa situada al Passatge del Roser, a la localitat de Flix, a la comarca de la Ribera d’Ebre. La resposta dels Bombers de la Generalitat ha estat immediata: fins a sis dotacions s'han desplaçat al lloc, equipades amb quatre vehicles d'aigua, una autoescala i un vehicle de coordinació.

En arribar, els bombers van trobar una persona que havia aconseguit sortir pels seus propis mitjans. Va ser aquesta persona qui va informar que encara en quedava una altra a l'interior, un home de 72 anys amb mobilitat reduïda. Aquesta dada va canviar completament la urgència de la intervenció: l'objectiu ja no era només extingir les flames, sinó també intentar rescatar la víctima atrapada a l'immoble.

| ACN

Les tasques d'extinció s'han centrat inicialment en un matalàs, que va quedar completament calcinat i va generar un fum intens. Un cop controlat el foc, els bombers van accedir a l'interior i van trobar el cos sense vida de l'home. Els minuts següents es van dedicar a ventilar l'habitatge i assegurar que no existissin més riscos per a l'entorn.

Desplegament de mitjans i coordinació d'emergències

L'incident ha mobilitzat tots els serveis essencials de la zona. A més dels bombers, els Mossos d'Esquadra van activar quatre patrulles per fer-se càrrec tant de la investigació de les causes com dels tràmits judicials corresponents. La mort en circumstàncies d'incendi obliga a esclarir si hi va haver algun factor que contribuís al succés, i en aquests casos la presència policial resulta fonamental.

Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat dues ambulàncies, un metge d'atenció primària i un equip de psicòlegs especialitzats en emergències. La intervenció d'aquests últims va ser clau per assistir els familiars i testimonis directes del drama, ajudant-los a gestionar l'impacte emocional del que va passar.