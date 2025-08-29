Accident a l’AP-7: carril tallat i 8 quilòmetres de retencions

La normalitat d'una tarda de divendres s'ha vist completament alterada per centenars de conductors. El que prometia ser l'inici tranquil del cap de setmana s'ha convertit en una prova de paciència. Un incident inesperat en una de les artèries viàries més importants ha provocat un col·lapse circulatori.
El flux constant de vehicles s'ha aturat bruscament per un succés que ha requerit una intervenció ràpida. Les autoritats de trànsit han emès l'alerta mentre l'embús creixia per moments de manera considerable.
L'origen d'aquest caos ha tingut lloc a l'autopista AP-7, un eix vital per a la comunicació terrestre. Concretament, el succés s'ha localitzat a l'altura del municipi de Gelida, a la província de Barcelona.
L'accident ha afectat de manera directa la circulació en sentit Girona, generant importants complicacions. La confirmació oficial de l'incident ha arribat a través del Servei Català de Trànsit a les seves xarxes socials. L'entitat ha informat puntualment a les 17:44 hores d'aquest mateix divendres 29 d'agost.
L'epicentre del caos viari
El sinistre ha obligat a tallar un dels carrils de l'autopista del Mediterrani al punt afectat. Aquesta mesura ha resultat indispensable per garantir la seguretat dels implicats i facilitar les tasques d'assistència.
Com a conseqüència directa, el trànsit s'ha vist alentit de manera molt significativa a la zona. Els vehicles s'han vist forçats a circular per un únic carril, creant un coll d'ampolla. Les retencions han assolit ràpidament una longitud de fins a vuit quilòmetres, segons dades oficials de les autoritats.
Les imatges difoses per les càmeres de trànsit mostren la magnitud de la situació a l'autopista. S'hi pot observar una col·lisió que involucra diversos turismes aturats a la via principal. Els equips d'emergència i els agents de policia s'han desplaçat amb celeritat fins al lloc dels fets.
La seva tasca s'ha centrat a atendre els possibles ferits i a regular el dens trànsit. L'escena reflectia la tensió del moment, amb vehicles aturats i llargues cues estenent-se per l'asfalt.
Un tram complicat en plena operació sortida
L'autopista AP-7 és coneguda per ser un punt d'alta concentració de trànsit durant tot l'any. Tanmateix, la intensitat circulatòria es multiplica exponencialment durant les operacions de sortida de cap de setmana.
El tram que travessa l'Alt Penedès, on es troba Gelida, és especialment sensible a aquestes fluctuacions. L'orografia i la confluència de vehicles de llarg recorregut i locals sovint compliquen la fluïdesa. Aquest incident es produeix a més a l'últim divendres del mes d'agost, una data crítica.
La congestió no només afecta aquells que inicien les seves vacances, sinó també els desplaçaments quotidians. L'impacte econòmic i logístic d'aquestes interrupcions a la via és sempre considerable per a la regió. Les autoritats recorden constantment la importància de mantenir la distància de seguretat entre els vehicles.
També insisteixen en la necessitat d'adequar la velocitat a les condicions del trànsit en cada moment. Aquest tipus d'accidents subratlla la vulnerabilitat de les grans infraestructures davant qualsevol imprevist a la carretera. La paciència i la precaució es converteixen en els millors aliats per superar aquestes complicades situacions viàries.