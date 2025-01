Tragèdia mortal a l'A-2: Tercer mort a les carreteres catalanes el 2025

Tercer accident mortal de 2025 a Catalunya. Aquest accident se suma a altres dos registrats en molt poques hores, elevant a tres les víctimes mortals en carreteres catalanes durant el primer dia de 2025. El primer sinistre va tenir lloc a la C-58, a l'altura de Badia del Vallès, just a la mitjanit d'Any Nou. Allà un home de 30 anys va morir atropellat, quedant a més implicats dos turismes.

Poc després, al voltant de les 5:09 hores, un conductor va perdre la vida quan el seu cotxe va bolcar a la BP-1503, a Sant Quirze del Vallès. En aquest mateix accident, l'altra ocupant del vehicle va resultar ferida de menor gravetat i va ser traslladada d'urgència a l'hospital Mútua de Terrassa.

La llista de sinistres mortals augmenta amb la mort del conductor d'un turisme a l'A-2 a l'altura d'Alcoletge (Segrià). Aquest últim succés es va registrar sobre les 12:00 hores, al punt quilomètric 469,5, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Amb aquest accident, ja són tres les víctimes mortals comptabilitzades des que va començar l'any, la qual cosa ha generat una gran commoció i subratlla la necessitat d'extremar les precaucions a les carreteres.

| @112

Accident durant el matí

En l'incident de l'A-2, el turisme implicat va acabar en una situació crítica que, finalment, va resultar fatal per al conductor. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc després del migdia, activant quatre patrulles per atendre l'emergència i regular el trànsit a la zona, ja que es temia que es poguessin produir nous sinistres.

A més, es van enviar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, la missió dels quals va ser assegurar la zona i comprovar que no es registressin fuites de combustible o riscos d'incendi després de l'impacte. Per la seva banda, dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van acudir al lloc amb rapidesa, intentant estabilitzar el ferit. Tot i així, res no es va poder fer per salvar la vida del conductor, que va morir a la mateixa escena de l'accident.

Una crida a la responsabilitat

Després de conèixer-se aquesta tercera mort, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han reiterat un missatge de cautela i respecte a la carretera. A més, fan èmfasi en la necessitat d'obeir els límits de velocitat, portar sempre el cinturó de seguretat cordat i, en cas de sentir fatiga, buscar un lloc segur per aturar-se i descansar.

| ACN

També demanen la col·laboració ciutadana per alertar de qualsevol vehicle que circuli de manera temerària o que presenti comportaments anòmals que puguin posar en risc la vida d'altres persones.