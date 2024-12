Tragèdia mortal en un atropellament a la B-2121

La tarda de dissabte es va tenyir de dol a Sant Martí Sarroca (Alt Penedès). Una dona de 53 anys va perdre la vida després de ser atropellada per un turisme. El succés va ocórrer al voltant de les 19:21 hores, moment en què el Servei Català de Trànsit (SCT) va rebre l'avís d'emergència.

De seguida, diverses unitats dels Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar al punt quilomètric 5,5 de la BP-2121, carretera que connecta Vilafranca del Penedès amb la Llacuna. Malgrat la ràpida intervenció dels equips d'assistència, no es va poder salvar la vida de la víctima, identificada com A. F. C. i de residència desconeguda.

L'accident es va produir per causes que encara estan sota investigació. El turisme implicat va atropellar la vianant en circumstàncies que no han estat aclarides completament. Les autoritats treballen per determinar si la dona es trobava creuant la via o si el conductor va tenir algun problema mecànic o distracció. Aquest trist succés eleva a 132 el nombre de persones mortes en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya des de l'inici de l'any.

| ACN

Investigació en marxa i actuació dels cossos d'emergència

Les primeres investigacions se centren en l'estat de la via, la visibilitat i les condicions climatològiques d'aquell moment, atès que el sinistre va succeir prop de les set i mitja de la tarda, quan la llum natural comença a escassejar. També s'estan analitzant possibles factors humans, com la velocitat a la qual circulava el cotxe o la possible ingesta d'alcohol o drogues. No es descarta que hi hagi testimonis presencials capaços d'aportar detalls rellevants per a la reconstrucció dels fets.

En resposta a l'emergència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van col·laborar en les tasques de senyalització i en la recerca d'indicis. A ells s'hi van sumar dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques, els sanitaris dels quals van intentar sense èxit reanimar la víctima. El lloc de l'accident presentava un alt nivell de risc, per la qual cosa va resultar prioritari tallar la circulació en ambdós sentits.

| ACN

Bloqueig de la via i conseqüències per a la mobilitat

La BP-2121 va romandre completament tancada fins a les 23:00 hores, cosa que va generar notables inconvenients en el trànsit de la zona. Alguns conductors van haver de buscar rutes alternatives per desplaçar-se entre Vilafranca del Penedès i la Llacuna. Aquest tall total de la carretera va ser indispensable per garantir la seguretat dels equips de rescat i la integritat de les proves que es poguessin trobar al lloc de l'atropellament.

Segons expliquen les autoritats, en accidents d'aquesta naturalesa és imprescindible tancar l'àrea i preservar les empremtes o els rastres que permetin esclarir què va succeir. La tasca dels tècnics i pèrits de trànsit és fonamental per determinar eventuals responsabilitats penals o civils. Mentrestant, els veïns de Sant Martí Sarroca, commocionats per la notícia, lamenten la pèrdua d'una vida humana en un tram de carretera conegut per la seva relativa perillositat en hores nocturnes.