Avís urgent de Trànsit per les fortes nevades que comencen a caure

L'arribada d'un intens episodi de nevades a Catalunya ha activat un avís urgent del Servei Català de Trànsit. Des de la tarda de diumenge fins dilluns, diverses comarques de muntanya, com la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Cerdanya, estaran sota els efectes de la neu. Segons les previsions, les acumulacions podrien superar els 20 centímetres en cotes superiors a 1.300 metres, mentre que la cota de neu podria descendir puntualment fins als 700 metres en alguns punts.

Davant d'aquest panorama, Trànsit ha fet una crida a la prudència a la carretera, insistint en la necessitat d'equipar-se adequadament. Recomanen portar cadenes al maleter i consultar l'estat de les vies abans d'emprendre qualsevol desplaçament per les zones afectades.

| Getty Images Signature: gdagys

Mobilitat complicada a les comarques afectades

La previsió meteorològica indica que les nevades seran més intenses durant la nit de diumenge i el matí de dilluns. Aquestes condicions complicaran la circulació en trams de muntanya i vies secundàries. Els conductors que hagin de transitar per aquestes zones hauran d'extremar les precaucions, ja que el risc de plaques de gel i visibilitat reduïda serà elevat.

Les autoritats han alertat que algunes carreteres podrien veure's parcialment tallades o restringides per a vehicles sense equipament adequat. A més, és possible que es registrin retencions o incidències a causa de l'acumulació de neu als accessos principals.

Protecció Civil ha activat el pla NEUCAT en prealerta, cosa que significa que els serveis d'emergència estan preparats per intervenir en cas d'incidències greus. Així mateix, s'ha reforçat la presència de llevaneus i maquinària de manteniment a les comarques més exposades.

Consells per a una conducció segura

Trànsit insisteix en la importància de preparar els vehicles abans de circular per zones afectades per la neu. Els pneumàtics d'hivern o les cadenes són imprescindibles en condicions com les previstes per a les pròximes hores. També recomanen portar un kit d'emergència al cotxe, que inclogui roba d'abric, aigua, aliments i una llanterna.

| Canva

La prudència al volant és essencial: cal reduir la velocitat, mantenir una distància de seguretat més gran de l'habitual i evitar frenades brusques. En pendents pronunciades, és preferible utilitzar marxes curtes per mantenir el control del vehicle.

D'altra banda, les autoritats demanen als conductors que estiguin atents als panells informatius i a les actualitzacions de Trànsit en temps real, ja que les condicions poden canviar ràpidament. Aplicacions mòbils i xarxes socials oficials són eines clau per rebre informació al moment.

Evolució prevista del temporal

Aquest episodi de nevades es mantindrà fins a la tarda de dilluns, moment en què s'espera una millora progressiva en les condicions meteorològiques. No obstant això, les baixes temperatures previstes per als dies següents podrien mantenir el gel a les carreteres i camins de muntanya, cosa que prolongarà les dificultats per a la circulació.

Protecció Civil i Trànsit continuaran monitorant la situació i actualitzant la informació en temps real. Es recomana a la ciutadania que posposi desplaçaments no essencials i que col·labori seguint les indicacions de les autoritats per garantir la seguretat de tothom.

Aquest temporal hivernal posa a prova la preparació de conductors i serveis d'emergència. Actuar amb responsabilitat, planificar els viatges i estar informat són les millors eines per afrontar les fortes nevades que ja comencen a caure en bona part del territori català.