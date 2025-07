Les fortes pluges deixen els seus primers problemes: Rescaten 29 joves en una muntanya

L'arribada d'un front de pluges intenses va alterar completament el que havia de ser una nit tranquil·la a l'aire lliure per a un grup de joves. El que va començar com una activitat educativa i d'aventura va acabar convertint-se en una operació de rescat de matinada que va mobilitzar diferents cossos d'emergència. La muntanya, tan imponent com imprevisible, va tornar a demostrar que no dona segones oportunitats quan el clima canvia bruscament.

Una tempesta interromp una acampada infantil

El succés va tenir lloc durant la nit de diumenge a dilluns, quan un grup format per 21 menors d'entre 9 i 13 anys i els seus vuit monitors va ser sorprès per una intensa tempesta mentre feien un bivac —una acampada sense tendes ni refugis— en plena muntanya, concretament a la zona de la Pleta de Riu Malo, dins del terme municipal de la Vall de Boí, a la comarca de l’Alta Ribagorça (Pirineu de Lleida). Així ho han informat des d’El Caso.

La trucada d'emergència es va produir a les 23:02 hores, quan els responsables del grup van advertir que la pluja era tan intensa que no podien continuar ni romandre segurs al lloc. Tot i la seva preparació, la situació va superar les seves possibilitats de reacció. Des del Centre de Coordinació del 112 es va activar de seguida un dispositiu format per dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), els Pompièrs d’Aran, diverses ambulàncies del SEM i patrulles dels Mossos d’Esquadra.

| ACN

Operació de rescat en plena nit

Els equips d'emergència van instruir els monitors perquè iniciessin el descens de manera controlada cap a la presa de Cavallers, punt des del qual els efectius podrien accedir amb més facilitat per acompanyar-los. La pluja persistent, combinada amb el terreny d'alta muntanya, va complicar l'operatiu, però finalment es va aconseguir localitzar el grup i guiar-lo fins als vehicles de rescat.

Un cop reagrupats, van ser conduïts fins al campament base a Erill la Vall, on es va constatar que les instal·lacions també havien estat afectades per les precipitacions. Les tendes de campanya no oferien garanties de seguretat, per la qual cosa es va contactar amb l'Ajuntament de la Vall de Boí, que va habilitar el poliesportiu municipal de Barruera com a allotjament provisional per als menors i els seus monitors.

L'actuació va concloure cap a les 3 de la matinada, sense que es produïssin ferits greus. Només un dels infants va haver de ser atès pel personal sanitari per símptomes d'esgotament físic, tot i que va poder ser donat d'alta després d'estabilitzar-se i es troba en bon estat.

| SEM

Segon rescat en pocs dies a la mateixa zona

Aquest incident arriba tot just dies després d'una altra operació de rescat també al Pirineu, on un grup d'uns 40 infants es va desorientar amb els seus monitors a la zona de Forcat. La proximitat temporal i geogràfica d'ambdós episodis evidencia el risc afegit de les activitats a l'aire lliure en zones de muntanya durant els mesos d'estiu, especialment quan les tempestes són habituals.

Tot i que les pluges són un fenomen esperat a Catalunya durant aquests dies de juliol, la intensitat de les precipitacions ha obligat a activar diverses alertes a diferents comarques del país. El Servei Meteorològic de Catalunya havia emès avisos per pluges fortes, especialment a àrees del Pirineu, cosa que ha posat en alerta els cossos d'emergències.