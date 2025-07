Terrible troballa a les portes d’una masia: El cadàver d’una noia de 30 anys

Una dona d'uns 30 anys va ser trobada morta aquest dilluns a la nit davant d'una masia al petit nucli de Sant Martí de Maldà, pertanyent al municipi de Sant Martí de Riucorb, a la comarca de l'Urgell, província de Lleida. La troballa ha generat commoció entre els veïns i ha activat els Mossos d'Esquadra.

Van ser uns veïns del poble qui, en passar per la zona, van veure el cadàver estès al costat de l'entrada de la masia i, alarmats, van contactar ràpidament amb l'Ajuntament. Des d'allà es va avisar la policia catalana, que va desplaçar diverses patrulles fins al lloc.

Sense signes de violència a simple vista

En arribar al lloc dels fets, els agents dels Mossos van confirmar que la dona ja havia mort i van activar de seguida la comitiva judicial per procedir a l'aixecament del cadàver. El cos, que ja ha estat identificat oficialment, és el d'una dona de nacionalitat espanyola i coneguda a la zona.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Segons fonts policials, li faltava alguna peça de roba, però no presentava lesions externes evidents que apuntessin a una mort violenta, com ferides d'arma blanca, traumatismes o impactes de bala.

Tot i això, el fet que es tracti d'una persona jove, trobada en estranyes circumstàncies a l'exterior del seu propi habitatge, ha portat la policia a tractar el cas amb la màxima cautela. Per aquest motiu, ha estat la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Lleida qui s'ha fet càrrec de l'expedient.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

A l'espera de l'autòpsia

Per ara, la investigació no tracta el cas com un homicidi, però els Mossos insisteixen que serà l'autòpsia la que haurà d'aclarir les causes exactes de la mort. El cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Lleida, on en les pròximes hores se li practicarà un examen forense complet.

Aquest informe serà clau per saber si la dona va morir per causes naturals, per un possible consum de substàncies, o si hi va poder haver algun tipus d'agressió que no deixés marques visibles externes. En paral·lel, els agents han iniciat una inspecció tècnica del domicili per descartar qualsevol indici de violència o signes d'entrada forçada.

Rumors que la policia no confirma

Algunes veus apuntaven a una possible agressió sexual seguida d'homicidi, tot i que la policia no contempla de moment aquesta hipòtesi. “No hi ha cap element que ens faci pensar en una mort criminal”, han afirmat fonts pròximes a la investigació, reiterant que tot dependrà del resultat de l'autòpsia.

El petit nucli de Sant Martí de Maldà, de poc més de 200 habitants, viu aquestes hores amb inquietud i tristesa. La víctima era coneguda per molts, i la seva mort sobtada ha impactat en la comunitat. Per ara, no hi ha cap persona detinguda ni investigada formalment, però els Mossos no descarten cap línia de treball.