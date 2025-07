Un mort i tres ferits en un xoc frontal

Una escena tràgica ha tingut lloc aquest dimarts a la nit, quan diverses trucades alertaven d'un accident especialment violent. La situació requeria una actuació urgent, i el que es trobarien els equips desplaçats no deixava lloc a dubtes: la col·lisió havia estat devastadora.

El succés va tenir lloc al voltant de les 21.14 hores a la ZA-P-2106, concretament al quilòmetre 3 d'aquesta via secundària que travessa el municipi de Toro, a la província de Zamora. El Centre d'Emergències 112 de Castella i Lleó va rebre diverses trucades que informaven d'un xoc frontal entre dos turismes i de la presència de persones atrapades a l'interior dels vehicles. Davant la gravetat de l'accident, el 112 va mobilitzar de seguida la Guàrdia Civil de Trànsit, la Policia Local de Toro, els bombers del municipi i els equips sanitaris de Sacyl.

La primera informació confirmava el pitjor: un dels ocupants havia mort a l'acte, i altres tres persones, entre elles una menor, necessitaven assistència urgent. L'accident es va produir en una carretera comarcal, on les condicions de visibilitat nocturna i la possible velocitat dels vehicles podrien haver influït en el violent desenllaç. Encara no s'ha confirmat si hi havia factors meteorològics adversos en aquell moment.

Una menor entre els ferits traslladats

Els equips d'emergència, després d'alliberar els ferits dels vehicles, van informar que el mort era un home de 62 anys. Les altres tres persones implicades van ser traslladades amb diferents nivells de gravetat al Complex Assistencial de Zamora. Una d'elles, una nena de només vuit anys, va ser evacuada en una UVI mòbil donada la delicadesa del seu estat. Les altres dues víctimes, dones de 19 i 46 anys respectivament, també van ser ateses en ambulàncies de suport vital bàsic.

La coordinació entre els diferents cossos de seguretat i atenció sanitària va permetre agilitzar els rescats i assegurar el trasllat ràpid dels ferits. A més del personal del 112, va intervenir l'equip mèdic del centre de salut de Toro, que es va desplaçar al lloc per col·laborar en les maniobres d'estabilització i assistència.

Un tram amb antecedents de sinistralitat

Tot i que no és una de les carreteres més transitades de la província, la ZA-P-2106 ja ha estat escenari d'altres accidents en el passat. El seu traçat, que connecta diferents localitats de la comarca zamorana, combina trams estrets i corbes pronunciades que requereixen especial precaució, especialment en horari nocturn. La col·lisió d'aquest dimarts reobre el debat sobre la necessitat de millorar la senyalització i els controls de velocitat en aquestes vies, on qualsevol descuit pot tenir conseqüències fatals.

El xoc frontal, una de les modalitats d'accident més perilloses, sol ser sinònim de lesions greus o morts, a causa de la suma de velocitats en sentit contrari. Tot i que de moment no s'ha fet pública la hipòtesi principal sobre les causes del sinistre, tot apunta que un dels vehicles podria haver envaït el carril contrari.