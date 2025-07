Gran ensurt en un campament: Es perden 41 nens i 7 monitors en una muntanya

La jornada semblava transcórrer amb normalitat, entre rialles i l'emoció habitual d'una sortida grupal. Tanmateix, el que havia de ser una experiència inoblidable es va transformar en una nit d'angoixa i preocupació per a desenes de famílies, monitors i serveis d'emergència. El desconcert i la incertesa es van apoderar de tothom quan es va fer evident que un nombrós grup de menors i els seus responsables no donava senyals de vida després de diverses hores d'excursió.

La informació, avançada pel mitjà digital La Veu de Lleida, va permetre reconstruir com es van desenvolupar els fets al llarg de la nit del 15 al 16 de juliol de 2025. Ha estat durant la matinada quan han saltat totes les alarmes: 41 infants del col·legi Episcopal de Lleida, acompanyats per 7 monitors, es trobaven en parador desconegut després d'haver-se perdut en una zona muntanyosa propera a la localitat de Forcat, a la Franja de Ponent. Segons la informació compartida pel citat mitjà, la preocupació ha estat màxima a causa de l'edat dels menors i les circumstàncies en què es trobaven.

Tot va començar amb una trucada d'alerta rebuda a les 22:00 hores per la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Pont de Suert. A partir d'aquell moment, la coordinació entre els cossos de seguretat i emergències ha estat exemplar. L'operatiu de recerca s'ha posat en marxa tot just mitja hora després i s'ha mantingut actiu durant diverses hores, fins que finalment, cap a la 01:30 de la matinada, s'ha posat punt final a l'operatiu de recerca.

| ACN

Tot ha quedat en no res

L'actuació dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers de la Generalitat ha resultat crucial per al desenllaç feliç d'aquest incident. Equips de rescat experimentats s'han desplaçat fins al lloc amb l'objectiu prioritari de trobar com més aviat millor els menors i monitors extraviats. Un dels aspectes més delicats era que els infants no havien ingerit líquids des de les cinc de la tarda, tal com destaca La Veu de Lleida a les seves xarxes socials, per la qual cosa l'equip de rescat va decidir carregar una motxilla plena d'aigua per atendre els petits tan bon punt els localitzessin.

Les imatges publicades pel mitjà mostren la intensitat i l'esforç de l'operatiu, amb llanternes, material sanitari i la col·laboració de tots els implicats en el rescat. Tot i que algun dels menors va patir episodis d'ansietat, tots han estat trobats en bon estat físic i emocional, sense haver de lamentar lesions greus.

La resposta immediata de les autoritats ha estat determinant perquè la història no acabés en tragèdia. El fet que la recerca s'iniciés tan bon punt es va tenir coneixement de la desaparició va permetre que els infants i monitors passessin el menor temps possible a la muntanya sense supervisió ni recursos.