Espectacular incendi d'un cotxe a l'AP-7, els Bombers intervenen ràpid

Avui a la matinada ha deixat imatges impactants a l'AP-7 a l'altura d'Amposta. Un vehicle estacionat al voral va començar a cremar poc després de la 1 de la matinada, generant una columna de fum visible des de diversos metres de distància. Afortunadament, no s'han registrat ferits a l'incident, i la ràpida intervenció dels Bombers de la Generalitat ha permès controlar la situació en pocs minuts.

L'incendi, que ha afectat el motor i part de l'habitacle del cotxe, va obligar a mobilitzar una dotació de bombers, que van aconseguir sufocar les flames i garantir la seguretat a la zona. Aquest tipus d'esdeveniments, tot i que són espectaculars, són un recordatori dels perills que poden passar a la carretera i de la importància d'actuar de manera diligent en cas d'emergència.

El que va passar a l'AP-7

L'avís de l'incendi es va rebre a les 01.09 hores, segons van informar els Bombers a través de les seves xarxes socials. El vehicle estava estacionat al voral quan va començar a cremar per raons que encara estan sent investigades. Les primeres hipòtesis apunten a una fallada mecànica o un possible curtcircuit, causes habituals en aquest tipus de sinistres.

| @bomberscat

Una dotació de bombers es va desplaçar ràpidament al lloc, evitant que les flames es propagessin més enllà del vehicle i garantir la seguretat en una de les autopistes més transitades de Catalunya. Tot i que el foc va afectar severament el motor i una part de l'habitacle, no es van reportar persones ferides, ja que el conductor i els possibles ocupants van aconseguir sortir del vehicle a temps.

L'escena va deixar una columna de fum negre i el cotxe completament calcinat al davant, generant algunes retencions momentànies al tram de l'AP-7 mentre els serveis d'emergència actuaven. Els equips de bombers han destacat la importància d'avisar amb rapidesa els serveis d'emergència per evitar conseqüències més grans.

Què cal fer si el teu cotxe s'incendia a la carretera?

Un incendi a la carretera pot ser una experiència aterridora, però saber com actuar pot marcar la diferència. Davant d'un cas com aquest, el primer és mantenir la calma i estacionar el vehicle tan lluny com sigui possible de la via de circulació. Si el foc comença a propagar-se, cal evacuar immediatament el cotxe i allunyar-se a una distància segura.

A continuació, és fonamental alertar els serveis d'emergència trucant al 112, proporcionant tota la informació possible sobre el lloc i la gravetat de l'incendi. Si el vehicle compta amb un extintor i el foc és petit, es pot intentar sufocar-lo sense posar en risc la seguretat mateixa. No obstant això, mai no s'ha d'obrir el capó si el motor està en flames, ja que això pot alimentar el foc amb oxigen i fer-lo més perillós.

Finalment, esperar els bombers en un lloc segur i seguir les seves indicacions és clau per garantir que la situació es resolgui sense més conseqüències. Incidents com aquest ens recorden la importància de revisar regularment l'estat del vehicle i estar preparats per a emergències. Afortunadament, en el cas de l'AP-7, la ràpida actuació dels serveis d'emergència va evitar una tragèdia més gran.