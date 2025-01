Brutal ensurt després de l'ensorrament parcial d'un pis: Veïns evacuats en un hotel

La nit de dijous es va transformar en un malson per als veïns d'un bloc de pisos situat al carrer Muralla del Castell, a la localitat de Valls (Alt Camp). Al voltant de les 20:32 h, els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís que part de l'estructura d'un pis de la primera planta s'havia ensorrat. L'incident, qualificat com un “ensorrament parcial” pel mateix cos d'emergències, va mobilitzar tres dotacions de bombers, incloent-hi el Grup d'Emergències d'Estructures Col·lapsades (GREC), especialitzat en actuacions d'ensorraments i col·lapses.

Els primers indicis assenyalen que el forjat va cedir a la zona del bany del primer pis, arrossegant també el fals sostre de canyís de la planta inferior, situada just a sota. A més, l'ensorrament va afectar parcialment el terra d'una habitació contigua i part del passadís, generant importants danys materials i, sobretot, sembrant l'alarma entre els veïns. Afortunadament, el pis estava buit en el moment de l'incident, de manera que no hi va haver de lamentar ferits ni pèrdues humanes.

Donada la magnitud del succés i la incertesa sobre l'estat de la resta de l'estructura, es va decidir evacuar preventivament els 25 veïns que resideixen a l'edifici. D'acord amb la informació facilitada pels Bombers, els residents es van autoevacuar de manera ràpida i ordenada, evitant situacions de pànic i facilitant la feina dels equips d'emergència. Acte seguit, l'arquitecte municipal es va desplaçar fins a l'immoble per realitzar una valoració preliminar de la integritat dels elements estructurals.

A resguard en un hotel

Com a mesura de seguretat addicional, les autoritats han ordenat el reallotjament en un hotel dels veïns de la vertical directament afectada per l'ensorrament, entenent que podrien existir riscos si es produís un altre episodi de col·lapse parcial. La resta de residents romanen a l'espera de les conclusions de l'avaluació tècnica per determinar si és segur tornar a les seves llars o si serà necessari reforçar les mesures de prevenció durant els pròxims dies.

L'escena, segons testimonis presencials, va generar gran expectació al barri, on es van congregar curiosos i veïns d'immobles propers preocupats per la solidesa de la construcció. L'ampli dispositiu de bombers i la presència de diverses patrulles dels cossos policials van posar de manifest la gravetat dels fets. Així i tot, el professionalisme dels serveis d'emergència va permetre manejar la situació sense incidents addicionals, i en les primeres hores del matí següent ja s'havien desplaçat els restes més perillosos per evitar nous despreniments.

Per ara, continua l'anàlisi estructural per conèixer amb exactitud les causes de l'ensorrament: si es va deure a un error constructiu, a una sobrecàrrega puntual a la zona afectada o a la presència d'humitats que hagin pogut minvar la resistència del forjat. La col·laboració de l'Ajuntament de Valls i de l'arquitecte municipal serà determinant per esclarir aquest punt i, a la fi, per prendre decisions sobre possibles reformes o la reestructuració de l'immoble.