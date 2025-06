Un ferit en cremar-se la seva furgoneta a Sant Joan

La nit més curta de l'any no sempre és sinònim d'alegria i celebració per a tothom. Tot i els preparatius i les mesures de prevenció desplegades arreu del territori, alguns successos inesperats van marcar el pols de la darrera revetlla de Sant Joan, que es va saldar amb incidents rellevants que mereixen ser analitzats amb deteniment.

Una matinada marcada per la intervenció dels serveis d'emergència

Durant la revetlla, els serveis d'emergència de Catalunya han viscut una de les seves nits més intenses de l'any. Al llarg de la nit i la matinada, el nombre de trucades al 112 es va incrementar en un 8,6 %, reflex de la preocupació ciutadana davant la successió de petits incendis, focs provocats per petards i situacions de risc en diferents punts del territori. Només els Bombers de la Generalitat van realitzar 1.356 serveis relacionats amb incidents propis de la festivitat.

Tot i que es temia la possibilitat de grans incendis forestals, especialment després d'un cap de setmana de temperatures elevades i baixa humitat, la ràpida actuació dels cossos de seguretat i emergències va evitar mals majors. Tanmateix, no tots els avisos es van poder resoldre sense conseqüències greus.

| ACN

L'incendi de la furgoneta: un episodi crític a la festa

Un dels moments més dramàtics de la nit es va viure a Castelló d'Empúries, a la comarca de l'Alt Empordà. Eren prop de dos quarts d'una de la matinada quan es va produir l'incendi d'una furgoneta amb el seu ocupant a l'interior. Segons les primeres dades facilitades pels Mossos d'Esquadra i confirmades pels Bombers, el vehicle va començar a cremar sobtadament mentre l'home es trobava a dins, atrapat per les flames i el fum.

Malgrat la rapidesa amb què es va propagar el foc, la víctima va aconseguir sortir del vehicle abans que l'incendi arribés a tota l'estructura. Els serveis d'emergència van arribar pocs minuts després de l'avís i, després d'assistir l'home, van aconseguir extingir les flames, que van arribar a afectar altres dos vehicles estacionats a les immediacions i la tanca d'un habitatge proper. El ferit va ser traslladat immediatament a un centre hospitalari amb cremades de gravetat, tot i que sense risc vital en el moment del trasllat.

El succés va generar gran preocupació entre els veïns, que, acostumats a l'animació pròpia de la nit de Sant Joan, van viure moments d'angoixa davant la magnitud de les flames i la possibilitat que el foc s'estengués per la zona. Segons relaten diversos testimonis, la intervenció coordinada dels Bombers i els Mossos va ser clau per evitar conseqüències encara pitjors.

| @bomberscat

Els reptes d'una revetlla multitudinària

La revetlla de Sant Joan d'enguany s'ha caracteritzat per un increment notable en la participació i en el volum de trucades d'emergència. Només a Barcelona, prop de 92.000 persones es van congregar a les platges per celebrar l'arribada de l'estiu, fet que va obligar a reforçar els dispositius policials i sanitaris.

Durant la nit, les autoritats van informar de la detenció de 105 persones al conjunt de Catalunya, 32 d'elles en fets directament relacionats amb la revetlla. Els delictes més comuns han estat contra el patrimoni, lesions i violència de gènere, a més de diverses infraccions administratives. Els controls d'alcoholèmia i drogues també van donar xifres significatives, amb 157 positius en alcohol i 27 denúncies per consum de substàncies estupefaents.

Més enllà dels focs controlats i la festa a la via pública, la nota més negativa han estat els ferits greus: a més de l'home afectat per l'incendi de la furgoneta, un nadó de tot just un mes va resultar greument ferit per l'explosió d'un petard al Vallès Occidental, sumant dramatisme a la nit més festiva del calendari català.

Balanç d'una nit intensa

L'incendi de la furgoneta a Castelló d’Empúries, que hauria pogut tenir conseqüències encara més greus, il·lustra els riscos associats a la combinació de pirotècnia, vehicles i l'eufòria pròpia de la nit de Sant Joan. Tot i que la ràpida intervenció dels serveis d'emergència va evitar una tragèdia més gran, el balanç de la revetlla recorda la importància d'extremar la precaució i seguir les indicacions de seguretat en celebracions massives.

Catalunya tanca així una nit marcada per la participació i la intensitat dels festeigs, però també per l'eficàcia dels dispositius preventius i la capacitat de resposta dels equips d'emergència, que han permès que la majoria d'incidents quedessin en ensurts. Tanmateix, successos com l'incendi de la furgoneta insisteixen a posar sobre la taula la necessitat de mantenir la vigilància i la responsabilitat col·lectiva per evitar que una nit de festa acabi en tragèdia.