Tragèdia mortal en un incendi en un centre de primera acollida

La matinada d'aquest dimarts ha deixat una empremta inesborrable en la memòria de qui va presenciar un succés que, malgrat els esforços per evitar-ho, ha acabat de la pitjor manera possible. Quan la majoria de la ciutat encara dormia i les primeres llums del dia tot just despuntaven, la tragèdia es va obrir pas en un lloc destinat a oferir refugi i protecció als més vulnerables de la societat.

Els equips d'emergència van rebre un avís que, des del primer moment, presagiava la gravetat de la situació.

Resposta immediata davant el foc

El succés va tenir lloc en un conegut centre de primera acollida situat a la Zona Franca de Barcelona, una zona industrial i logística que també acull importants recursos socials de la ciutat. Els fets es van desencadenar poc després de les sis del matí, quan els Bombers de Barcelona van rebre la trucada d'alerta. La ràpida intervenció va ser possible gràcies a la proximitat del parc de bombers, ubicat just davant del centre afectat, cosa que va permetre als equips actuar amb màxima celeritat.

| Govern

Segons ha explicat Albert Batlle, tercer tinent d'alcaldia de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior de l'Ajuntament de Barcelona, l'actuació va ser pràcticament immediata. Tanmateix, la gravetat de l'incendi i l'estructura de l'edifici, que acull persones sense llar i d'altres en situació de vulnerabilitat, van complicar les tasques d'extinció i rescat.

Un centre clau per a l'atenció social

Aquest centre de primera acollida és conegut a la ciutat per la seva tasca social, oferint un sostre i atenció bàsica a qui més ho necessita. Especialment durant les nits més fredes o en moments d'especial dificultat, com onades de calor o situacions d'emergència, el centre actua com una taula de salvació per a desenes de persones que no tenen cap altre lloc on acudir.

La seva rellevància social ha estat posada en valor en més d'una ocasió per les entitats de Barcelona, que consideren aquest tipus d'equipaments imprescindibles per combatre l'exclusió social.

En aquesta ocasió, el centre s'ha convertit en l'escenari d'una tragèdia. Malgrat la intervenció ràpida i eficaç dels bombers, un dels usuaris del centre no ha pogut ser rescatat a temps i ha perdut la vida a causa de l'incendi. Les autoritats han confirmat que la víctima és un home la identitat del qual encara no ha estat facilitada, a l'espera de comunicar la notícia als seus familiars.

| @bomberscat, Canva

Descarten qualsevol relació amb la revetlla

En un primer moment, la coincidència temporal amb la celebració de la revetlla de Sant Joan podria haver generat dubtes sobre l'origen de l'incendi. Tanmateix, tant els responsables municipals com els cossos d'emergència han estat clars: l'incendi no guarda cap relació amb la tradicional nit de petards i fogueres que caracteritza la festivitat catalana.

Es tracta, segons la informació facilitada, d'un succés completament aliè a la celebració i que, per tant, no es pot vincular a cap episodi d'imprudència associada a la festa.

La investigació oberta haurà ara de determinar les causes exactes que han originat el foc, mentre els equips tècnics revisen les instal·lacions i analitzen tots els detalls per esclarir el que ha passat. Per ara, la prioritat continua sent l'atenció a les persones afectades, així com l'acompanyament psicològic als usuaris i treballadors del centre, profundament commocionats pel que ha succeït.