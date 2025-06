Retencions a Sant Joan: Tallat un carril a l’AP-7 per un accident

En plena jornada festiva i amb milers de desplaçaments previstos, la circulació ha tornat a convertir-se en un autèntic repte per als conductors en una de les principals vies del país. L'increment de vehicles en dates assenyalades sol provocar importants complicacions a les carreteres, i el que ha passat avui torna a posar sobre la taula la fragilitat del trànsit davant qualsevol imprevist.

Un accident col·lapsa l'AP-7 en plena operació sortida

El matí del 24 de juny de 2025, just quan molts ciutadans es desplacen per gaudir del dia de Sant Joan, un accident ha provocat el tall d'un dels carrils de l'AP-7 en sentit Barcelona, a l'altura de Castellbisbal. Així ho ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, on alertaven els conductors de la incidència i les seves conseqüències en la fluïdesa del trànsit.

L'alerta ha saltat poc després del migdia, cap a les 12:13 hores, moment en què les càmeres de trànsit han captat les primeres imatges de les retencions. A la imatge difosa per Trànsit es pot observar una llarga filera de vehicles aturats, mentre els serveis d'emergència i manteniment treballen per normalitzar la situació tan aviat com sigui possible.

El punt exacte afectat, el quilòmetre 166,6 de l'AP-7, és especialment sensible en dies com avui, ja que connecta diverses comarques de l'àrea metropolitana amb Barcelona i és una de les rutes més utilitzades tant per turismes com per vehicles pesants.

Conseqüències per a la mobilitat a Sant Joan

El tall d'un carril en una autopista com l'AP-7, sobretot en una jornada marcada per desplaçaments massius, genera ràpidament retencions quilomètriques i obliga molts conductors a armar-se de paciència.

Segons les primeres informacions oficials, la cua de vehicles ha anat creixent des de poc després de l'accident, afectant de manera directa qui es dirigia a la capital catalana o a altres localitats de la costa per gaudir del festiu.

No és la primera vegada que un fet així condiciona l'operació sortida de Sant Joan. Històricament, l'AP-7 i altres grans vies han registrat problemes similars, on un simple incident pot multiplicar els temps de trajecte. Les autoritats, conscients de l'augment de trànsit en aquestes dates, han insistit en la importància d'extremar la precaució al volant i mantenir la calma davant qualsevol imprevist.

Trànsit, a través del seu compte oficial, ha recomanat buscar rutes alternatives i consultar l'estat de les carreteres abans d'iniciar el viatge, recordant que la informació en temps real és clau per evitar sorpreses desagradables.

El paper de la prevenció i la informació a la carretera

Més enllà de l'incident concret d'avui, el que ha passat a l'AP-7 torna a evidenciar la necessitat d'apostar per la prevenció i la informació a la carretera, especialment en dates d'alta mobilitat. Un sol accident, encara que sigui de caràcter lleu, pot desencadenar una cadena de complicacions que afecti milers de persones.

Les càmeres de vigilància i els sistemes d'avís ràpid són eines fonamentals per minimitzar l'impacte d'aquest tipus de fets, permetent als conductors prendre decisions informades i adaptar-se a les circumstàncies. Tanmateix, la col·laboració ciutadana continua sent fonamental: la prudència, el respecte a les normes i la planificació prèvia del viatge poden marcar la diferència entre un trajecte tranquil i una odissea a la carretera.