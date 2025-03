Un any després: El colpidor testimoni de la família de la cuinera assassinada

per Joan Grimal

El 13 de març de 2024, una tragèdia va sacsejar una família catalana quan la seva germana, Núria López, va ser assassinada al seu lloc de treball. Núria era cuinera en una institució penitenciària i, segons els seus familiars, havia expressat preocupacions sobre la conducta d'un intern amb antecedents violents. Un any després, els seus germans han decidit trencar el silenci i exigir respostes sobre les circumstàncies que van portar a la seva mort.

Denúncies ignorades i antecedents preocupants

Núria havia presentat diverses queixes contra l'intern que, finalment, la va atacar amb un ganivet a la cuina de la presó. Aquest reclús ja havia estat condemnat per l'assassinat d'una dona a Valls anys enrere i, segons els familiars, s'havia negat a participar en teràpies de rehabilitació. A més, malgrat haver estat sancionat pel seu comportament, no va complir amb les mesures disciplinàries imposades. Funcionaris i metges també havien alertat sobre la seva perillositat, però, malgrat aquests senyals, va continuar treballant en àrees sensibles dins de la presó.

Manca de comunicació i suport institucional

La família de Núria es va assabentar del seu assassinat a través dels mitjans de comunicació, sense rebre una notificació oficial prèvia. Encara que inicialment van rebre suport de l'equip de l'aleshores consellera Gemma Ubasart, senten que l'actual administració, encapçalada pel conseller Ramon Espadaler, els ha deixat de banda. "Ens hem sentit totalment abandonats pel nou conseller", afirmen. A més, lamenten no haver rebut una disculpa pública ni explicacions clares sobre les negligències que van permetre que l'agressor tingués accés a armes blanques dins de la presó.

| Policía Nacional

Exigència de respostes i justícia

Un any després del tràgic incident, els germans de Núria busquen tancar el seu dol amb dignitat i claredat. Desitgen comprendre què va fallar en els protocols de seguretat que van permetre que un reclús amb antecedents tan greus tingués accés a zones crítiques i eines perilloses. "Volem saber què va passar aquell dia. Cada vegada que arriba un rumor, ens enfonsen més. Necessitem que la Generalitat ho expliqui", expressen. La investigació judicial segueix oberta en un jutjat de Tarragona, i la família espera que es reconeguin els errors i s'implementin mesures perquè tragèdies similars no tornin a ocórrer.

Reflexió sobre la seguretat en institucions penitenciàries

Aquest cas posa de manifest la importància de revisar i reforçar els protocols de seguretat a les presons. La presència d'interns amb antecedents violents en àrees on poden accedir a eines perilloses planteja seriosos dubtes sobre les mesures de control existents. A més, la manca de resposta i suport a les famílies afectades després d'incidents tan greus ressalta la necessitat d'una comunicació més efectiva i humana per part de les institucions.

La família de Núria López continua la seva lluita per justícia, esperant que el seu dolor serveixi com a catalitzador per a canvis que garanteixin la seguretat dels treballadors penitenciaris i la responsabilitat de les autoritats en la protecció dels seus empleats.