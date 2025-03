Dilluns mogut: un altre accident que genera llargues cues de retencions

Aquest dilluns sembla haver-se convertit en un dia especialment complicat per a molts conductors. Un nou accident ha tornat a provocar importants retencions, alterant els plans de milers de persones que han iniciat la setmana amb la intenció de complir amb les seves obligacions habituals.

A primera hora del matí d'avui, aproximadament al voltant de les 8:00 hores, l'incident ha tingut lloc a l'autopista AP-7, concretament a Tarragona, afectant el sentit nord cap a Barcelona. A causa d'aquest contratemps viari, s'ha activat un operatiu que ha permès habilitar únicament un carril al trànsit, provocant importants retencions des de molt d'hora.

Tancament parcial de la via i retencions quilomètriques

Les imatges difoses pel Servei Català de Trànsit han evidenciat la magnitud del problema. Una fila interminable de vehicles aturats o avançant molt lentament, estenent-se fins a uns tres quilòmetres de distància. Aquesta congestió viària ha generat grans molèsties entre els usuaris, que han hagut d'armar-se de paciència per superar la zona afectada.

| ACN

Les autoritats han confirmat que durant gairebé una hora només hi ha hagut un carril obert. Generant així un efecte embut i provocant que el trànsit habitual d'aquesta via d'alta capacitat s'hagi vist interromput de forma considerable. Posteriorment, i després de treballs intensos per part dels equips d'emergència desplaçats al lloc, la situació ha aconseguit millorar parcialment.

Un tram conflictiu i recurrent

No és la primera vegada que aquest tram de l'AP-7 presenta dificultats de circulació per accidents similars. Les característiques d'aquesta autopista, especialment transitada per vehicles pesants i turismes, fan que qualsevol incident es tradueixi en hores d'espera per als conductors. Precisament per aquesta raó, des de fa mesos es reclama un fort reforç de seguretat a la zona i més rapidesa en els temps de resposta davant emergències.

En aquesta ocasió, les causes de l'accident encara no s'han aclarit completament. Però sí que se sap que els serveis d'emergència s'han mobilitzat immediatament per atendre la situació i restablir el trànsit com més aviat millor. Els conductors afectats han expressat a través de les xarxes socials el seu descontentament per les freqüents complicacions que enfronten en aquesta important via de comunicació a Catalunya.

Aquest nou incident ha posat en relleu una gran problemàtica molt recurrent a tot Catalunya i, especialment, a l'autopista AP-7. que és la necessitat urgent de millorar la gestió d'aquest tipus de situacions per minimitzar així l'impacte negatiu sobre milers de conductors.

Una possible reflexió que sorgeix arran d'aquests successos freqüents és la necessitat de potenciar bastant la inversió en infraestructures viàries. I en sistemes de seguretat que permetin reduir tots el risc d'accidents, així com la gran importància de fomentar l'ús de transport públic per descongestionar les carreteres tan transitades com aquesta.