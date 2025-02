Un assassinat durant un narcoassalt: Hi ha 3 detinguts

per Mireia Puig

Una matinada aparentment tranquil·la es va convertir ràpidament en un malson quan una trucada va alertar els Mossos d'Esquadra sobre un possible episodi violent. Encara que inicialment es desconeixia la magnitud del succés, les primeres informacions apuntaven a una greu agressió dins d'un habitatge particular. No obstant això, ningú imaginava l'escenari fosc que la policia anava a descobrir minuts després d'arribar al lloc.

Matinada violenta a Olesa de Montserrat

Els fets van tenir lloc cap a les set del matí d'aquest divendres en un habitatge situat a Olesa de Montserrat, una localitat normalment tranquil·la del Baix Llobregat. En arribar a l'immoble, els Mossos d'Esquadra es van trobar amb una escena dantesca: el cos sense vida d'un home jeia a l'interior del domicili, mostrant clars signes de violència extrema. Segons fonts policials, tot indica que es va tractar d'un assassinat comès en el marc d'un narcoassalt.

Dins del mateix domicili, tres homes van ser immediatament detinguts. Encara que la seva identitat no ha transcendit pel secret de sumari imposat pel jutge, els primers indicis apunten que la víctima podria haver conegut els seus agressors, cosa que reforça la hipòtesi policial sobre una revenja vinculada amb el tràfic de drogues.

| ACN

Operatiu policial i primeres hipòtesis

L'operatiu policial es va activar després de rebre un avís urgent des del mateix veïnat. Van ser els veïns qui van alertar els serveis d'emergència després d'escoltar crits i sorolls sospitosos provinents del domicili afectat. La ràpida intervenció va permetre als agents interceptar in situ els sospitosos, cosa que suposa un pas crucial per a l'esclariment d'aquest crim.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud ha assumit la direcció de les recerques per aclarir tots els detalls i confirmar si, efectivament, el mòbil de l'assassinat està relacionat amb el narcotràfic. Per ara, el jutge instructor ha decretat el secret de les actuacions, cosa que limita la informació disponible públicament mentre es duu a terme la investigació.

Augment preocupant de delictes relacionats amb el narcotràfic

Aquest crim no sembla ser un cas aïllat. En els últims mesos, Catalunya ha experimentat un increment significatiu en delictes vinculats al narcotràfic, incloent-hi assalts violents, ajustos de comptes i assassinats. Diversos experts en seguretat coincideixen que aquest fenomen està estretament lligat a disputes territorials entre grups rivals, especialment en àrees urbanes o properes a grans nuclis metropolitans, com en aquest cas a Olesa de Montserrat.

| ACN

Precisament aquesta localitat, coneguda per la seva habitual tranquil·litat, ara protagonitza titulars preocupants a causa de successos violents que semblen incrementar-se en freqüència i intensitat. Els veïns de la zona reclamen una major presència policial i accions preventives contundents per recuperar la sensació de seguretat.

Preocupació entre la ciutadania

El tràgic succés ocorregut a Olesa de Montserrat posa novament sobre la taula el greu problema que representa el narcotràfic a Catalunya. No només es tracta d'un crim més, sinó de la constatació preocupant que la violència vinculada al tràfic de drogues està cada cop més present en la nostra vida quotidiana. Ara, mentre els tres detinguts esperen la decisió judicial, els veïns romanen en alerta, conscients que la seguretat no es pot donar mai per feta.