Cap de setmana amb diversos rescats d'esquiadors: Els més perillosos

per Sergi Guillén

Les muntanyes catalanes han tornat a convertir-se en escenari de tensió i rescats durant aquest cap de setmana. Malgrat les condicions aparentment idònies per gaudir dels esports d'hivern, diversos incidents han requerit la intervenció dels equips de rescat especialitzats.

Accidents a Torrent Roig i Aransa

Un dels rescats més complicats va tenir lloc al Torrent Roig, on un esquiador va patir un greu accident que va obligar a mobilitzar l'equip de rescat aeri. A les 10:58, es va alertar els serveis d'emergència després que la víctima s'accidentés greument, quedant en una posició complicada que impossibilitava la seva evacuació immediata per terra.

Els pisters de l'estació van intentar socórrer el ferit inicialment. Però les dificultats del terreny van portar a activar un helicòpter amb la unitat especialitzada del GRAE per extreure l'accidentat. I traslladar-lo fins a l'helisuperfície d'Alp, on esperava una ambulància per a la seva evacuació final.

| @bomberscat

Unes hores després, en un nou episodi diferent però igualment perillós, un altre accident va tenir lloc a l'estació d'esquí d'Aransa, ubicada a la comarca de la Cerdanya. En aquest cas, sobre les 13:04 hores, un esquiador va quedar atrapat en una zona pròxima al refugi de les Pollineres. L'helicòpter MAER va ser necessari per localitzar i evacuar aquesta persona fins a l'heliport de la Seu d'Urgell, completant així una altra operació exitosa.

Rescat nocturn de dos excursionistes

La situació es va complicar encara més a Querabls, on dos excursionistes van perdre el rumb totalment mentre descendien amb raquetes de neu des del Pic de Bastiments. Generant alarma a les 16:14 hores del mateix dia. Els Bombers van activar immediatament vuit dotacions especialitzades, incloent-hi equips conjunts del GRAE.

Finalment, després d'una intensa recerca, tots dos excursionistes van ser localitzats en bon estat al voltant de les 22:00 hores. Els efectius els van acompanyar durant la nit, avaluant l'opció d'evacuar-los per aire l'endemà si les condicions meteorològiques ho permetien.

Rescat complicat a la Vall de Boí

Un altre dels rescats més arriscats del cap de setmana va ocórrer a la Vall de Boí. Concretament a la zona de Cavallers, quan un altre esquiador va patir un accident a les 11:36 hores. Després de localitzar el ferit, l'equip especialitzat MAER va procedir ràpidament a immobilitzar-lo a causa de la gravetat de les seves lesions.

Per posteriorment extreure'l mitjançant helicòpter cap a Barruera, on va ser recollit per un altre medicalitzat que el va traslladar finalment a un centre hospitalari. Aquests successos reflecteixen la importància d'extremar les precaucions a l'hora de practicar esports d'hivern, especialment en zones d'alta muntanya i sota condicions meteorològiques adverses.

Encara que el sistema d'emergències va respondre eficaçment en cada cas, el risc sempre és alt i les conseqüències poden ser fatals. Per això, els experts recomanen revisar contínuament les condicions del terreny. Utilitzar equipament adequat i comptar amb una adequada preparació física i tècnica abans d'emprendre qualsevol activitat en aquests entorns naturals.