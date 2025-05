Alerta per una fuita de gas en una escola: Alumnes evacuats

La jornada escolar transcorria amb normalitat aquest matí quan, de manera inesperada, la rutina s'ha vist alterada per un succés que ha obligat a modificar tots els plans del dia i a activar els protocols d'emergència. El que en un principi semblava un matí més en un centre educatiu ha acabat convertint-se en una demostració real de com funcionen els mecanismes de seguretat i la resposta coordinada dels serveis públics davant situacions de risc.

Una evacuació sobtada davant l'amenaça d'una fuita de gas

Durant el matí d'aquest dijous, la preocupació s'ha apoderat del personal docent i dels responsables de seguretat després de detectar-se una anomalia a la xarxa de subministrament de gas natural a l'interior de l'escola Francesco Tonucci de Lleida. L'alerta ha estat rebuda exactament a les 10:47 hores, moment en què un operari especialitzat ha comunicat la possible presència d'una fuita als voltants del centre educatiu, desencadenant la intervenció immediata de les autoritats.

La prioritat ha estat garantir la seguretat dels menors i del personal, per la qual cosa la direcció del centre, en coordinació amb el professorat i seguint les instruccions dels equips d'emergència, ha iniciat el desallotjament ordenat de l'escola. Tant l'alumnat com els treballadors han estat traslladats de manera preventiva a un lateral de l'edifici, lluny de qualsevol possible focus de perill, mentre els equips de Bombers, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra treballaven en la verificació de la situació.

| ACN

L'operatiu d'emergència: actuació i coordinació exemplars

Els Bombers de la Generalitat, alertats per l'avís inicial, s'han desplaçat ràpidament fins al centre i han realitzat mesuraments de l'aire tant a l'interior de l'edifici com al pati de l'escola. Segons van informar fonts oficials, durant aquestes primeres inspeccions s'han detectat concentracions de gas no només dins del recinte, sinó també a la zona exterior, on han localitzat una bossa de gas associada a una conducció subterrània que travessa el pati.

Aquestes deteccions han motivat la decisió d'evacuar completament tots els presents, reforçant el perímetre de seguretat i evitant qualsevol exposició innecessària al gas. La situació ha estat supervisada en tot moment pels equips tècnics de la companyia de subministrament, que han col·laborat activament amb els serveis d'emergència per aïllar la zona i procedir a nous mesuraments.

El procés s'ha allargat fins poc després de les 11 del matí. A les 11:21 hores, després de successives comprovacions i un cop els Bombers han pogut certificar l'absència total d'emissions perilloses, s'ha permès l'accés progressiu a l'edifici, declarant la zona completament segura per reprendre l'activitat.