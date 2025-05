Espectacular incendi d'una furgoneta al costat d'un hospital

El rugit de les llames i una densa columna de fum van alarmar desenes de persones que transitaven pels voltants d'un centre sanitari la tarda d'ahir. El que va començar com una petita fumarada va acabar convertint-se en una escena impactant que va obligar a la intervenció urgent dels equips d'emergència.

Una furgoneta en flames al costat d'una zona sanitària

L'incident va tenir lloc dilluns a la tarda, en una esplanada propera a un hospital situat a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. Segons van confirmar els Bombers de la Generalitat a través del seu perfil oficial a X (abans Twitter), una sola dotació de bombers va ser desplegada per combatre l'incendi d'un vehicle que cremava.

L'incendi no va provocar danys personals ni va obligar a evacuar pacients de l'hospital. Tanmateix, per precaució, es va restringir temporalment l'accés a una de les entrades del recinte i es va demanar als vianants que evités la zona afectada. La intervenció dels bombers va aconseguir controlar les flames en pocs minuts.

| @bomberscat, XCatalunya

Afortunadament, no hi havia cap persona a l'interior del vehicle en el moment de l'incendi. Segons les primeres investigacions, el conductor l'hauria estacionat instants abans de l'inici del foc, tot i que per ara no s'ha determinat la causa exacta del sinistre.

| @bomberscat, XCatalunya

Veïns de la zona asseguren que no és la primera vegada que es produeix un incident en aquest descampat, que en més d'una ocasió ha estat utilitzat com a aparcament improvisat o punt de trobada d'activitats informals. Aquesta situació ha reactivat les demandes perquè el solar sigui endreçat o vigilat amb més freqüència.

Des del consistori, de moment, no s'ha emès cap comunicat oficial sobre mesures específiques després d'aquest succés, tot i que fonts municipals han confirmat que s'iniciarà una revisió de l'estat de l'espai i de les condicions en què es troba.

Un ensurt que podria haver estat pitjor

Tot i que el balanç final de l'incident no deixa víctimes ni danys estructurals, el succés torna a posar sobre la taula la importància de la prevenció i el control d'espais urbans, especialment quan es troben al voltant de serveis essencials com un hospital. La ràpida intervenció dels Bombers va evitar que les conseqüències fossin més greus, però no resta gravetat al que ha passat.

A l'espera dels resultats de la investigació sobre l'origen del foc, tant els equips d'emergència com el personal de l'hospital i els ciutadans que van presenciar el fet coincideixen en una mateixa idea: la resposta ràpida va ser clau per evitar una tragèdia més gran.