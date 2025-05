Terrible mort d’un motorista en un accident: Atrapat en unes tanques de formigó

Un tràgic succés ha commocionat a primera hora del matí aquells que circulaven per una important via de l'interior de Girona. El succés, que ha deixat perplexos tant els serveis d'emergència com els testimonis, torna a posar sobre la taula la fragilitat de la vida a la carretera i la importància de les mesures de seguretat viària. Sense que ningú ho pogués anticipar, la rutina d'un dia feiner s'ha vist trencada per l'estrèpit d'un accident les conseqüències del qual han estat fatals per a un dels implicats.

Un accident mortal a primera hora del matí

Els fets s'han produït cap a les sis del matí d'aquest dijous, quan un motorista de 50 anys circulava per una de les principals travessies urbanes de la comarca de la Selva. Per motius que s'estan investigant, el conductor d'una moto i un turisme han col·lidit violentament a les immediacions d'una coneguda empresa farmacèutica, en un tram on el trànsit sol ser especialment dens a primera hora del dia.

La violència de l'impacte ha fet que la motocicleta quedés encaixada en unes tanques de formigó situades al costat de la calçada, complicant encara més la intervenció dels equips d'emergència. En pocs minuts, fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat patrulles dels Mossos d'Esquadra, efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han estat els primers a intentar socórrer la víctima.

| ACN

Els primers auxilis i la lluita per la vida

Només arribar, els bombers han iniciat maniobres de reanimació al motorista, que presentava ferides de gravetat després del violent xoc. Poc després, els sanitaris del SEM han pres el relleu i han traslladat la víctima en ambulància a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona. Segons fonts hospitalàries, l'home va ingressar amb pronòstic reservat però encara amb vida, fet que va generar esperances d'una possible recuperació entre els equips mèdics.

Tanmateix, malgrat els esforços dels professionals, les lesions provocades per l'accident han resultat insalvables i el motorista ha mort al mateix centre hospitalari poques hores després. La notícia ha caigut com una galleda d'aigua freda entre familiars, amics i veïns de la zona, que ràpidament s'han fet ressò del fatal desenllaç.

| ACN

Investigació oberta i antecedents de la via

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes exactes de l'accident. Tot i que de moment es desconeix el motiu concret de la col·lisió, les primeres hipòtesis apunten a un xoc entre el turisme i la motocicleta just a la zona urbana on comença el tram més conflictiu de la carretera. La moto va quedar atrapada contra unes tanques de formigó, un detall que ha dificultat el rescat i ha agreujat la gravetat del succés.

No és la primera vegada que aquest punt concentra accidents greus, especialment a les hores punta d'accés a la localitat. La proximitat a empreses de gran mida i l'intens flux de vehicles converteixen aquesta travessia en un dels trams més vigilats per les autoritats de trànsit, que han sol·licitat en reiterades ocasions noves mesures de protecció i de calmament del trànsit.

Arran dels fets, el conductor del turisme amb què ha impactat la moto, un home de 37 anys, ha estat detingut. L'home no tenia antecedents policials, però el cos policial català investiga el succés per si s'hi podria haver produït un delicte d'homicidi imprudent.