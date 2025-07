L'excusa —que ningú es creu— del marroquí que ha cremat la seva parella

per Joan Grimal

La societat assisteix amb estupefacció a les paraules del jove marroquí Abarrafía H., de 20 anys, detingut per cremar viva una menor de 17 anys en un pis okupa de Las Palmas de Gran Canaria. En la seva declaració davant la Policia Nacional, l'agressor ha intentat reduir el crim a un simple “accident” provocat per una burilla.

Davant el relat del detingut, hi ha el testimoni esquinçador de la menor, que abans de perdre la consciència i amb el 95% del cos cremat, va aconseguir sortir al carrer i acusar-lo directament davant els primers testimonis i els agents de la Policia: “Ha estat ell”.

Ús de líquid inflamable i intent de fugida



Les investigacions apunten que l'agressor va utilitzar líquid inflamable per cometre l'agressió. De fet, els investigadors continuen considerant la possibilitat que hi hagi una altra persona implicada. La violència del succés, que va tenir lloc a les 4:00 de la matinada al barri popular de La Isleta, ha provocat una onada de rebuig a tot Espanya.

| XCatalunya, @GuardiaCivil

El jove va ser detingut poc després d'intentar fugir del lloc i ser ingressat per inhalació de fum. Ja ha rebut l'alta mèdica. La menor era una jove fugada d'un centre de menors tutelats. Estava sola, sense suport familiar, en un entorn marginal i convivint amb un home amb antecedents migratoris irregulars.

Les autoritats del Govern de Canàries han confirmat que no tenien constància oficial que existís una relació de parella entre tots dos, però l'Institut Canari d'Igualtat considera que, existís o no, es tracta d'un cas de violència masclista. La víctima era menor, tutelada i completament indefensa davant el seu agressor.

| XCatalunya

L'agressor tenia una ordre d'expulsió des de juny



Un dels aspectes més indignants del cas és que Abarrafía H. va arribar en pastera a Lanzarote el passat 2 de juny i va rebre una ordre d'expulsió aquell mateix dia. Tot i així, va aconseguir fugir del centre de primera acollida i va acabar vivint en un pis okupa a Las Palmas.

Com és possible que una persona amb ordre d'expulsió activa estigués lliure i sense cap supervisió? Què ha fallat en el sistema perquè això passi?

Aquest crim no és només el resultat de la violència d'un individu.

És també el reflex d'un Estat fallit en el control de les seves fronteres, en la gestió de la immigració irregular i en la protecció dels menors tutelats. Una jove ha estat cremada viva per algú que mai hauria d'haver estat en aquell lloc ni en aquell moment. No es pot parlar d'accident quan hi ha una cadena de negligències institucionals.

La societat exigeix justícia i responsabilitats



Espanya no pot mirar cap a una altra banda. Aquest no és un cas aïllat ni una simple nota de successos. És el resultat d'una suma d'errors, d'ideologies que anteposen el bonisme a la seguretat, de polítiques que deixen els més vulnerables a mercè dels més perillosos. La justícia haurà d'actuar amb fermesa. Però també s'ha d'obrir un debat polític i social profund