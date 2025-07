Tallada l'AP-7 per un espectacular accident de camió

per Mireia Puig

La tarda d'aquest dijous s'ha vist seriosament alterada per la imatge d'un vehicle de gran tonatge bolcat sobre l'asfalt. L'aparatós sinistre ha obligat a activar un ampli dispositiu d'emergències, generant importants complicacions viàries en una de les artèries de comunicació més importants de Catalunya i del corredor mediterrani.

El succés, que ha deixat una estampa impactant, ha posat a prova una vegada més la capacitat de resposta dels equips d'emergències en la gestió de crisis a la xarxa d'alta capacitat.

L'incident ha tingut lloc en un punt neuràlgic per al transport i la mobilitat a la província de Girona. El vehicle pesant, que transportava carn, ha patit un bolcament lateral per causes que encara s'estan investigant, quedant immobilitzat sobre la calçada i generant una situació de risc considerable.

| ACN

Un bolcament en un punt clau de l'AP-7

Els fets han passat concretament al punt quilomètric 70 de l'autopista AP-7, a l'altura del terme municipal de Riudellots de la Selva. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'accident ha provocat el tall total de la sortida número 8 de l'autopista en sentit sud.

Aquesta sortida és un enllaç fonamental que connecta amb infraestructures vitals com l'aeroport de Girona-Costa Brava i diverses àrees industrials de la comarca de la Selva.

Malgrat l'aparatositat del sinistre i el tall de la sortida, les autoritats de trànsit han confirmat que el tronc central de l'autopista no s'ha vist afectat, cosa que ha permès mantenir un cert flux de vehicles i evitar el col·lapse total de la via.

Tanmateix, les retencions a les proximitats de l'accident han estat notables, afectant els conductors que es dirigien cap al sud en una tarda de dia feiner. El conductor del camió ha estat atès al mateix lloc dels fets pels efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que s'han desplaçat ràpidament a la zona.

Tasques d'emergència per evitar un mal major

L'avís de l'accident s'ha rebut passades les quatre de la tarda, concretament a les 16:01 hores, moment en què s'ha activat el protocol d'emergències. Fins al lloc s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, la seva actuació ha estat crucial per controlar la situació i mitigar els riscos derivats de l'accident.

| ACN

Una de les principals preocupacions dels equips d'emergència era el dipòsit de gasoil del camió. El bolcament d'un vehicle d'aquestes característiques sempre comporta un alt risc de fuita de combustible, cosa que podria haver provocat un incendi o un problema mediambiental pel vessament sobre la calçada.

Per això, la tasca prioritària dels bombers ha consistit a fer les delicades maniobres de transvasament del gasoil del dipòsit danyat a un altre contenidor segur, una operació que requereix precisió i temps per garantir la seguretat de tota la zona. La imatge del camió bolcat, amb els bombers treballant al seu voltant, evidencia la complexitat de la intervenció.