Estranya mort en esfondrar-se una casa: On era el difunt?

La tarda de diumenge transcorria sense grans alteracions a Ulldemolins, un tranquil municipi del Priorat, quan diversos veïns es van adonar d'alguna cosa poc habitual: com ens han explicat des del Diari de Tarragona i des d'El Caso, al cèntric carrer de la Saltadora s'havia produït el que semblava un esfondrament d'una construcció. En no observar danys en els habitatges veïns, els residents només van notar l'incident al cap d'una estona, quan van notar que una de les cases s'havia desplomat sense fer gaire soroll aparent. La inquietud va anar creixent a la zona, sobretot en comprovar que el propietari de l'edificació no apareixia enlloc.

A mesura que passaven les hores, es formava un ambient de creixent incertesa. Els veïns que coneixien bé el propietari de la casa van intentar comunicar-se amb ell, però totes les trucades i missatges van quedar sense resposta. Ningú no tenia constància que hagués sortit del poble, i el seu vehicle romania aparcat al mateix lloc de sempre. La pregunta que sorgia al barri era inevitable: si el seu cotxe seguia allà i no responia al telèfon, podria haver quedat atrapat entre les runes? Va ser en aquest punt quan, alarmats per la possibilitat d'una tragèdia més gran, els residents van donar la veu d'alerta als serveis d'emergència.

| Priorat turismo

L'arribada dels Mossos d'Esquadra, les ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat va dissipar en part el nerviosisme inicial. El dispositiu es va activar ràpidament, tancant la zona per evitar riscos addicionals i avaluar l'estructura col·lapsada. Els especialistes en rescat van començar a inspeccionar les ruïnes de la casa ensorrada, retirant amb cura les restes per descartar la presència de víctimes a l'interior. La feina no va resultar senzilla, ja que es desconeixien les condicions exactes de l'habitatge abans de cedir, i qualsevol moviment de runes podia comportar esfondraments afegits. Així i tot, la tasca dels bombers es va prolongar durant tot el dia sense que es trobessin indicis de persones atrapades en aquesta construcció.

Caso resolt: Trobat en una altra de les seves vivendes

El desconcert va créixer: per què el propietari no atenia les trucades si, clarament, no es trobava sota les restes de la casa que s'havia ensorrat? La suma d'incògnites va fer que la recerca s'ampliés a altres immobles de la seva propietat a Ulldemolins.

Seria al voltant de les nou de la nit quan el misteri es va resoldre de la pitjor manera possible. En una d'aquestes altres cases que pertanyien al mateix veí, el seu cos va aparèixer sense vida, posant fi a les hipòtesis que es barrejaven des del primer moment en què no havia contestat el telèfon. Segons la informació facilitada, en principi no s'han observat signes externs de violència, per la qual cosa una de les principals línies d'investigació és que la defunció obeeixi a un accident fortuït o a algun problema de salut sobtat.

La commoció al petit municipi d'Ulldemolins va ser immediata, ja que els residents havien centrat la seva preocupació en les runes de l'habitatge ensorrat, tement que ell estigués atrapat en aquell lloc. Al mateix temps, quan van saber que no hi era, confiaven a trobar-lo sa i estalvi. Per ara es desconeixen els motius de la defunció, els revelarà l'autòpsia, però el cadàver no presenta símptomes de violència.