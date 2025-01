Caos a diverses carreteres catalanes: Accidents i avaries provoquen talls i embussos

El matí d'aquest dilluns no està sent gens tranquil per als conductors que circulen per les principals vies de Catalunya. Des de primera hora, diversos incidents han anat esquitxant el mapa de carreteres, obligant a desplegar dispositius d'emergència i senyalització especial per encaminar el trànsit. Les complicacions, per desgràcia, no s'han limitat a un sol tram, sinó que s'han dispersat per l'AP-7, la C-66, l'A-2, la C-245, la C-58 i la C-14, generant un autèntic trencaclosques per a milers d'automobilistes que havien de dirigir-se als seus llocs de treball o realitzar gestions a primera hora.

Els contratemps han aparegut en cadena, deixant una estela de retencions que ha posat a prova la paciència de molts viatgers i ha obligat la policia de trànsit a extremar la coordinació entre els diferents equips sobre el terreny. Quina bona manera de començar l'última setmana de gener.

El Servei Català de Trànsit ha mantingut informats els ciutadans mitjançant contínues actualitzacions a través de les xarxes socials. Els primers avisos parlaven d'un carril tallat a l'AP-7, a l'altura de Tarragona i en sentit Barcelona, conseqüència d'un accident que dificultava la fluïdesa del trànsit. No obstant això, aquest contratemps inicial no era més que la punta de l'iceberg del que s'aveïnava: minuts més tard, s'ha comunicat el tall total en ambdós sentits de la C-66, a l'altura de Forallac, també per un sinistre.

Alerta a Barcelona

La situació a les carreteres metropolitanes tampoc ha resultat més senzilla. A l'A-2, concretament en el tram comprès entre L'Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat, en direcció Martorell, un altre accident ha obligat a tancar un carril, generant retencions i efectes col·laterals a la C-245, que s'ha vist ràpidament saturada. Els vehicles atrapats han hagut d'avançar a pas de tortuga durant diversos quilòmetres, amb un nivell de congestió que es reflectia en les imatges difoses, mostrant fileres de cotxes pràcticament aturats.

Per la seva banda, la C-58 ha registrat parades puntuals entre el Nus de la Trinitat i Montcada i Reixac, en sentit Terrassa, a causa d'una avaria mecànica a la calçada. El vehicle implicat ocupava un dels carrils, sense possibilitat d'apartar-se a una zona de seguretat. Paral·lelament, s'han produït retencions de Montcada a Barcelona, complicant l'accés a la ronda Litoral i a la ronda de Dalt, ambdues vies fonamentals per a la mobilitat urbana a l'àrea metropolitana.

El colofó ha arribat amb la incidència a la C-14, a l'altura de Ribera d'Urgellet, on un accident ha obligat a tancar la carretera en els dos sentits de la marxa. Així i tot, Trànsit ha informat que s'ha habilitat un pas alternatiu per mitigar la situació, si bé s'han seguit registrant parades puntuals en ambdós sentits per l'afluència de cotxes i la lentitud inherent a aquests desviaments provisionals.