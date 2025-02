Un espeleòleg cau des de 20 metres: Així ha estat el rescat

per Pol Nadal

En una jornada d'exploració que podria haver acabat en tragèdia, un espeleòleg va patir una aparatosa caiguda d'entre 15 i 20 metres en una cova situada a Castellar del Vallès, provocant la immediata mobilització dels equips de rescat especialitzats.

Un accident en les profunditats

Els fets van ocórrer a la tarda del 19 de febrer de 2025, quan els serveis d'emergència van rebre un avís a les 15:59 alertant sobre un accident a l'avenc de l'Obaga de l'Illa, una cavitat natural freqüentada per espeleòlegs i aficionats a l'exploració subterrània. Segons van informar els Bombers de la Generalitat, la persona accidentada va caure des d'una alçada considerable dins de la cova, quedant atrapada al seu interior.

| @bomberscat

Davant la situació, es va activar un operatiu de rescat amb la intervenció del GRAE (Grup de Recolzament d'Actuacions Especials), especialitzat en salvaments en zones de difícil accés. A més, també es van desplaçar efectius del MAER (Mitjans Aeris) i personal mèdic del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) per garantir una resposta eficaç.

Un rescat a contrarellotge

Els rescatadors van aconseguir accedir a l'interior de la cova després de muntar una complexa instal·lació de descens i ascens per assegurar l'extracció de l'espeleòleg. En les imatges difoses pels Bombers de la Generalitat es pot observar com els efectius treballen en equip per estabilitzar el ferit, qui va ser immobilitzat en una llitera especial abans de ser extret a la superfície.

El procés de rescat va requerir precisió i coordinació a causa de les condicions del terreny i la profunditat de la caiguda. Després de diverses hores d'operació, l'espeleòleg va ser finalment rescatat amb èxit i traslladat a una zona segura on va rebre atenció mèdica. Encara no s'han donat detalls sobre la gravetat de les seves lesions, però la seva evacuació es va realitzar en condicions controlades.

| XCatalunya

Perills de l'espeleologia i la importància de la seguretat

Aquest incident posa de manifest els riscos associats a la pràctica de l'espeleologia i la importància de comptar amb mesures de seguretat adequades. Les coves i avencs poden presentar perills inesperats, com despreniments, manca de visibilitat i caigudes a grans profunditats.

Les autoritats recomanen que els espeleòlegs comptin amb la formació adequada, utilitzin l'equipament necessari i realitzin les seves exploracions en companyia d'altres experts per minimitzar els riscos. A més, en cas d'emergència, és vital comptar amb dispositius de comunicació per alertar ràpidament els equips de rescat.

Gràcies a la ràpida resposta dels Bombers de la Generalitat i els equips d'emergències, el rescat va poder dur-se a terme sense incidents addicionals, demostrant una vegada més la importància de la preparació i l'eficàcia en aquest tipus d'operatius.