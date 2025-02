Desallotjament exprés d'un edifici per risc d'ensorrament

L'alarma es va encendre al carrer del Nord de Lleida aquest dimecres, quan quinze persones van ser desallotjades d'urgència del seu edifici a causa del perill imminent de col·lapse estructural. L'evacuació es va produir després d'una inspecció municipal derivada d'una trucada dels veïns a la Guàrdia Urbana. La situació va obligar a tancar al trànsit el tram comprès entre la Rambla Ferran i el carrer Comerç. El diari Segre ha publicat una extensa informació sobre la situació, així com declaracions dels veïns afectats.

L'origen del problema: esquerdes agreujades per una obra contigua

El bloc afectat, ubicat al número 3 del carrer del Nord, constava de set pisos, dels quals cinc estaven habitats per dotze adults i tres menors. Des de fa més d'un mes, els residents havien alertat sobre l'aparició d'esquerdes als habitatges i al bar de la planta baixa, les quals es van anar agreujant amb el pas dels dies. Segons els veïns, la situació es va deteriorar encara més des de l'inici d'unes obres en un solar contigu a la Rambla Ferran.

| ACN

El passat divendres, un fort estrèpit va alertar els residents, que van veure com les esquerdes augmentaven de mida. "Avui (per ahir) he sortit a passejar la meva gosseta i en tornar no podia tancar la porta. A casa tinc ara esquerdes de dos dits d'ample", va relatar una afectada. La denúncia pública de la situació va accelerar la intervenció de les autoritats, que, després d'una nova inspecció, van concloure que l'immoble presentava un risc imminent d'esfondrament.

Un desallotjament immediat i reallotjament en hotels

Els veïns van ser evacuats amb el que portaven i només se'ls va permetre recollir algunes pertinences essencials abans que les autoritats ordenessin tapiar la porta de l'edifici per evitar l'entrada d'okupes. "Ens han dit que hi havia perill i que havíem de sortir ja de l'edifici. Ha estat horrorós, però almenys ho podem explicar", va explicar una de les residents al diari Segre.

L'assegurança de la comunitat de veïns va assumir el reallotjament provisional dels afectats en establiments hotelers, garantint cobertura fins a un any. No obstant això, molts desconeixen si podran tornar a les seves llars o si l'edifici serà definitivament enderrocat. "Ens han dit que primer han de reforçar l'obra del costat i després arreglar els nostres pisos", va indicar una altra afectada.

Declaració de ruïna imminent i futur de l'immoble

Després de la inspecció tècnica, la Paeria va declarar la ruïna imminent de l'edifici i va atorgar un termini de diversos dies a la propietat per procedir al seu enderrocament. En cas que no s'executi, serà el mateix ajuntament qui assumirà la demolició de forma subsidiària.

Aquest succés ha posat en evidència la importància d'atendre a temps les denúncies veïnals sobre problemes estructurals. Veïns i experts han assenyalat la necessitat de reforçar els controls en les obres properes a edificis antics per evitar situacions de risc com la viscuda a Lleida. Mentrestant, els residents del número 3 del carrer del Nord afronten un futur incert, a l'espera d'una solució definitiva per a les seves llars.