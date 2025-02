Espectacular incendi en un hort: Dues dotacions dels Bombers, al rescat

Un incendi de grans dimensions va sorprendre els veïns de Súria la passada nit, quan una barraca situada en una zona d'horts va quedar envoltada en flames. La ràpida intervenció dels Bombers de la Generalitat va evitar que el foc es propagués a altres àrees, evitant danys personals i majors pèrdues materials.

L'avís de l'incendi va arribar als serveis d'emergència al voltant de les 23:40 hores, a través d'una trucada al 112. Testimonis a la zona van reportar grans flamarades i una intensa fumera que es podia veure des de diferents punts del municipi. Davant la magnitud del sinistre, es van mobilitzar dues dotacions dels bombers, que es van desplaçar amb rapidesa fins al lloc dels fets.

| ACN

A la seva arribada, les flames ja havien consumit gran part de l'estructura de la barraca, cosa que va dificultar les tasques d'extinció. No obstant això, els bombers van aconseguir controlar la situació i sufocar el foc abans que es pogués estendre a altres construccions properes o afectar zones boscoses adjacents.

Sense víctimes, però amb importants danys materials

Malgrat l'espectacularitat de l'incendi, afortunadament no es van registrar ferits. La barraca, utilitzada presumiblement com a magatzem d'eines i materials agrícoles, va quedar completament calcinada. Es desconeixen fins al moment les causes exactes de l'incendi, encara que les autoritats han iniciat una investigació per esclarir els fets.

Els bombers van destacar la importància de la ràpida actuació per evitar que el foc es propagués, subratllant que el temps de resposta va ser clau per controlar la situació sense que es produïssin conseqüències majors. Les autoritats locals han començat les investigacions per determinar què va originar el foc. Entre les hipòtesis que es barregen, es troben un possible curtcircuit a la instal·lació elèctrica o la manipulació inadequada d'algun material inflamable dins de la barraca.

Des del cos de Bombers, han aprofitat l'ocasió per recordar la importància de la prevenció en àrees agrícoles i rurals, recomanant revisar periòdicament les instal·lacions elèctriques, evitar l'acumulació de materials inflamables i mantenir desbrossades les zones d'accés per facilitar una eventual intervenció en cas d'emergència.

Encara que l'incendi no va deixar víctimes, l'impacte visual de les flames i la destrucció de la barraca han deixat una forta impressió en la comunitat. Les autoritats han assegurat que seguiran investigant el cas per evitar futurs incidents i reforçar les mesures de seguretat a la zona. El lloc on s'ha produït l'incendi està format per diversos horts i que s'hagués propagat hauria estat fatal.