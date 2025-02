Caos en tres carreteres de Barcelona: Greu accident a la BV-5159, tallada

La circulació en diverses carreteres de la província de Barcelona s'ha vist greument afectada aquest dijous a causa d'un accident a la BV-5159 i a problemes de trànsit a la B-10 i la B-20. La situació ha generat importants complicacions per als conductors, especialment en hores punta.

Accident a la BV-5159: carretera completament tallada

La via BV-5159, que connecta les localitats de Vilanova i la Roca del Vallès, ha quedat completament tallada en ambdós sentits després d'un accident registrat a primera hora del matí. Segons la informació proporcionada per Trànsit, el sinistre es va produir a causa d'una col·lisió lateral entre un turisme i un camió. L'incident, reportat a les 08:27 hores, va obligar les autoritats a tancar el tram comprès entre el quilòmetre 0 i el 6,00.

Els serveis d'emergència van acudir ràpidament al lloc per assistir els implicats i avaluar la situació. Fins al moment, no s'han reportat informacions sobre l'estat dels afectats, encara que la investigació segueix en curs per determinar les causes exactes de l'accident. La interrupció de la circulació ha provocat desviaments i retencions en les rutes alternatives.

Congestió a la B-10 i la B-20

A aquest greu incident s'hi sumen problemes de trànsit a la B-10 i la B-20, dues de les principals vies d'accés a Barcelona. A la B-10, coneguda com a Ronda Litoral, una avaria registrada al Nus Trinitat a les 08:50 hores ha obligat al tancament d'un carril en sentit nord. Com a resultat, s'han generat importants retencions en un tram d'aproximadament 6,50 quilòmetres, afectant la fluïdesa del trànsit a la zona.

D'altra banda, a la B-20, o Ronda de Dalt, la congestió també ha estat notable des de les 06:32 hores, especialment en el tram de Santa Coloma de Gramenet cap a Barcelona. Segons les autoritats de trànsit, els vehicles han experimentat retards significatius en un tram d'aproximadament 2 quilòmetres en sentit sud.

Repercussions i alternatives per als conductors

Les complicacions en aquestes tres vies han afectat centenars de conductors que es dirigien als seus destins al matí d'aquest dijous. A les xarxes socials, molts usuaris han expressat la seva frustració davant les llargues cues i el col·lapse del trànsit en diversos punts clau de la província.

Les autoritats recomanen als conductors que busquin rutes alternatives per evitar les zones afectades. En el cas de la BV-5159, s'han habilitat desviaments per carreteres secundàries, mentre que a la B-10 i la B-20 es suggereix utilitzar vies interiors o el transport públic per minimitzar les demores.