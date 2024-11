Espectaculars imatges del riu Francolí: Clar avís de l'ACA i Protecció Civil

Les intenses pluges dels últims dies han deixat la seva empremta a diversos rius de Catalunya i un dels més afectats a la jornada d'avui és el Francolí. Les imatges compartides per Protecció Civil a Twitter mostren l'impacant estat d'aquest riu, gairebé desbordat i amb un cabal que ocupa gran part dels marges. En el seu missatge, les autoritats han fet una crida a la prudència, tot recordant que, malgrat que el nivell d'alerta ha disminuït lleument, el risc continua sent significatiu. En situacions de pluges intenses, els rius i barrancs poden transformar-se en zones altament perilloses, i es recomana a la població que es mantingui allunyada dels voltants.

El tuit de Protecció Civil adverteix específicament sobre el risc hidrològic al Francolí, destacant la necessitat d'extremar les precaucions. Les pluges acumulades han augmentat el cabal del riu, i encara que s'ha registrat una lleugera baixada al nivell d'alerta, qualsevol increment en les precipitacions podria desbordar-lo novament, posant en risc tant persones com infraestructures properes. Protecció Civil ha estat clara en la seva recomanació: no acostar-se a la riba del riu ni a altres zones propenses a inundacions, ja que els corrents ràpids i el nivell de l'aigua poden ser enganyosos i perillosos.

Els desbordaments de rius i barrancs en èpoques de pluges torrencials representen un perill real per a la seguretat dels ciutadans. La força de l'aigua pot arrossegar vehicles, objectes i persones, com hem vist en altres localitats, cosa que converteix aquests llocs en àrees d'alt risc. En situacions d'emergència climàtica com aquesta, és fonamental que la població segueixi les indicacions de les autoritats, ja que els lliscaments de terra i despreniments poden passar en qualsevol moment, especialment a zones amb terrenys inestables o pendents pronunciats. Fins i tot les estructures aparentment segures, com ara ponts o camins propers al riu, poden cedir davant la força del corrent si el cabal segueix augmentant.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) també ha monitorat de prop la situació als principals rius de Catalunya i ha emès diversos avisos de risc hidrològic. El Francolí és un dels rius on s'ha posat una atenció especial a causa de la seva capacitat per acumular aigua ràpidament i els riscos que això comporta. Les fortes pluges poden saturar el terreny i provocar que l'aigua es desplaci amb més rapidesa, augmentant la possibilitat de desbordaments i, en alguns casos, de despreniments de terra. Aquest tipus de fenòmens són especialment perillosos en zones rurals i en àrees urbanes properes a rius, on les infraestructures no sempre estan preparades per suportar aquests cabals.

Alerta màxima

La recomanació de no acostar-se a la llera o a la llera del riu és especialment important en moments en què les pluges han creat condicions impredictibles. Moltes vegades, l'aigua pot semblar tranquil·la a la superfície, però en realitat arrossega corrents forts a sota, capaços d'enderrocar una persona en segons. L'ACA i la Protecció Civil han insistit que tota precaució és poca quan es tracta d'evitar accidents en aquestes zones.

Aquest avís forma part del protocol d'emergència activat a Catalunya. La coordinació entre l'ACA, la Protecció Civil i els serveis d'emergència és fonamental per garantir la seguretat i fer tasques de rescat i assistència quan sigui necessari. La prevenció i la preparació davant de situacions de risc hidrològic són clau, ja que permeten minimitzar els danys i protegir la població dels perills associats a les inundacions.

Protecció Civil ha enviat alertes als habitants de diverses localitats del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Garraf per les intenses pluges. Ja s'estan produint inundacions a algunes vies i carreteres de la zona.