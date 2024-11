254 intervencions dels Bombers: Imatges de les inundacions al camp de Tarragona

per Sergi Guillén

El temporal provocat per la DANA ha deixat la seva empremta a Catalunya, afectant particularment el litoral i el sud del territori. Fortes pluges i ràfegues de vent han causat inundacions, arbres caiguts i diverses incidències, especialment a la zona de Tarragona i els seus voltants. Les precipitacions han afectat tant les infraestructures com la mobilitat, generant un panorama complicat per als residents i provocant importants danys materials.

Davant d'aquesta situació, els serveis d'emergència han hagut de desplegar tots els recursos per atendre les múltiples trucades d'auxili. Les autoritats catalanes han activat el protocol d'emergència #INUNCAT i els Bombers de la Generalitat han respost amb rapidesa a les peticions d'ajuda a diferents localitats.

Sumant un total de 254 intervencions fins ara. Aquest esforç coordinat ha estat vital per garantir la seguretat de la població i minimitzar l'impacte del temporal.

Inundacions a Tarragona i la incansable feina dels Bombers

Segons el compte oficial dels Bombers de Catalunya, entre les 7 i les 9 del matí s'han registrat un total de 90 nous avisos relacionats amb la DANA. Dels quals 48 corresponien a la zona de Tarragona, on el riu Francolí ha experimentat un augment en el cabal, afectant diverses localitats del Camp de Tarragona. D'aquestes intervencions, un total de 41 van tenir lloc a l'àrea del REM Sud, on les inundacions han estat especialment intenses.

Les imatges compartides pels Bombers mostren l'esforç continu per controlar la situació. A la Móra, una de les àrees més afectades, els efectius van haver de rescatar vehicles atrapats als carrers completament inundats.

Les fotografies i vídeos reflecteixen la magnitud del problema: carrers convertits en rius, cotxes semi submergits i veïns atrapats sense poder sortir dels seus habitatges. Aquesta situació ha requerit la intervenció de bombers equipats per desplaçar-se en aigües profundes i amb maquinària per aclarir els camins.

Arbres caiguts i altres incidències a Tortosa

A Tortosa, una altra localitat greument afectada pel temporal, els bombers van haver d'enfrontar-se a la caiguda d'arbres. Que van interrompre el trànsit a diversos carrers i van representar un risc per als residents.

Les fortes ràfegues de vent van enderrocar un arbre de grans dimensions. Que va bloquejar el pas i va obligar els serveis d'emergència a fer-se servir a fons per retirar-lo i restablir la circulació. Les imatges publicades en xarxes socials pels Bombers capturen el treball ardu que han realitzat des de la matinada per respondre a cada emergència.

| @bomberscat

Aquest esforç ha inclòs l'ús de motoserres per tallar els troncs i els equips especialitzats per netejar les zones afectades. L'escena a Tortosa mostra els bombers en plena acció, treballant incansablement per assegurar els carrers i prevenir possibles accidents.

El compromís dels Bombers davant l'impacte de la DANA

L'episodi de pluges continua generant noves alertes i, encara que s'espera que la situació millori les pròximes hores, els Bombers de la Generalitat continuen vigilant les àrees més afectades. Amb 254 intervencions registrades fins ara, la seva feina ha estat fonamental per ajudar les persones atrapades, retirar arbres caiguts i facilitar el trànsit a les zones inundades.

El temporal de DANA ha posat a prova la capacitat de resposta dels serveis d'emergència a Catalunya. I els Bombers han demostrat una vegada més el compromís amb la seguretat dels ciutadans.

Les imatges de les seves intervencions, que han estat compartides a les xarxes socials, no només mostren l'abast de les inundacions. Sinó també el valor i el lliurament dels que treballen incansablement per tornar la normalitat a les zones afectades.