Diverses carreteres tallades per inundacions i esfondraments avui dilluns

El dia d'avui ha estat un inici de setmana marcat sens dubte per les fortes pluges i les greus inundacions que han afectat gran part del país català. Sobretot als diferents punts del sud del país també el litoral, on el Meteocat ha emès diferents comunicats informant de fins a alertes màximes al Baix Llobregat o Tarragona. El mateix servei meteorològic de la Generalitat de Catalunya ens ha informat que en aquesta zona s'observen fins a quatre tempestes, encara que les més intenses es troben al mar.

Tot i això, sobre terra també descarregarà amb intensitat localment torrencial, és per això que encara hem d'estar alerta i seguir les indicacions dels experts en aquests casos. Com ja hem vist a la DANA que ha assotat València, el poder destructiu d'aquest temporal és total, i és per això que ja s'han començat a veure zones afectades. Entre totes aquestes, hi ha diferents carreteres que actualment es troben inaccessibles.

Bastants carreteres fora de servei

Diverses carreteres es troben tallades per esfondraments i inundacions a punts de Tarragona, l'Ebre i el Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). En concret, estan tallades l'A-27 a Valls per esfondraments i la TV-3454 a Deltebre, la C-31B a Salou. I el camí asfaltat de Can Prunera, a Vallirana, en sentit Olesa de Bonesvalls, totes tres per inundacions.

A més, hi ha circulació intensa a l'A-2 entre Abrera i Castellbisbal. A això se sumen les restriccions de mobilitat a nou comarques de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès. Per la previsió de pluges torrencials que estaran vigents fins a les 14:00 hores.

| ACN

Les comarques amb restricció de mobilitat són: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Priorat, Tarragonès, Alt Camp i Baix Penedès. Algunes de les vies afectades són l'AP-7 a Altafulla en sentit sud, on s'ofereixen desviaments a la sortida 32.

L'AP-7 a l'Aldea en sentit nord, la C-32 a Sant Pere de Ribes en sentit sud i l'AP-2 a Montblanc en direcció a Tarragona. També hi ha visibilitat molt reduïda per la pluja a la A-2 al tram Bruc-Castellbisbal.

Protecció civil activa l'INUNCAT

El gran risc de greus inundacions que està afectant diferents comarques de Catalunya ha fet que Protecció Civil hagi activat el Pía especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT). Aquest risc greu, tant per la intensitat com per l'acumulació i persistència del fenomen, fa que sigui necessari prendre mesures restrictives o limitadores de diversa índole, per atendre la situació.

Les diferents prohibicions o limitacions que ha activat Protecció Civil són les següents. Restriccions de la mobilitat, únicament permesa per situacions de més causa i pels serveis essencials. A més, s'ha suspès l'activitat educativa, esportiva i universitària, així com els centres adscrits a les universitats.