Espectaculars imatges del rescat de 2 persones a la neu: Vent de 140 km/h

La nit queia sobre les muntanyes de Queralbs i amb prou feines s'intuïa algun punt de llum a la llunyania. Encara que el vent havia anat augmentant la seva intensitat al llarg del dia, pocs esperaven que arribés a valors tan extrems. Segons informes posteriors, les ratxes van arribar a fregar els 140 quilòmetres per hora, cosa que va reduir la visibilitat i va complicar l'accés a la zona. Per a aquells que coneixen bé l'alta muntanya, la combinació de vent fort i neu suposa un risc elevat, tant per al senderisme com per a qualsevol activitat que es realitzi a l'aire lliure.

I, precisament, aquesta meteorologia adversa va ser la que va desencadenar una operació de rescat que avui s'ha donat a conèixer gràcies a unes impactants imatges compartides pels Bombers de la Generalitat. L'alerta va arribar a les 20:19 h d'ahir, a través d'una trucada al 112. L'avís informava que dues persones es trobaven en una situació complicada entre el Coll de la Marrana i Tirapits, incapaces d'avançar o retrocedir pel temporal que assotava la muntanya.

| @bomberscat

El lloc exacte on es trobaven feia presagiar una nit tensa, amb temperatures baixes i neu que cobria els passos, dificultant qualsevol moviment. De seguida, es van activar els efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) d'Olot, especialitzats en rescats de muntanya en condicions extremes.

Mentrestant, a les xarxes socials, el compte oficial dels Bombers catalans anunciava l'inici de l'operació. La primera publicació mostrava un breu vídeo de només tretze segons, en què es veia els equips de rescat lluitant contra el vent i la nevada. En aquestes imatges, difuminades per la ventada, resultava palpable l'esforç físic necessari per mantenir-se dempeus. La neu, empesa per ratxes huracanades, impactava de ple en els rescatadors, que havien de tantejar cada pas per no relliscar.

Nit al refugi

Segons van relatar els Bombers en successius tuits, tres membres del GRAE van aconseguir localitzar les dues persones cap a les 01:30 h. Sorprenentment, es trobaven sanes i estables, encara que visiblement afectades pel cansament i les condicions meteorològiques extremes. Donada la impossibilitat de descendir immediatament fins a un lloc segur, els efectius van decidir passar la nit a la cabana de Tirapits, un refugi d'emergència on resguardar-se del vendaval que bufava a cotes altes. Gràcies a aquest improvisat aixopluc, van poder reposar forces i esperar que el temporal donés una treva.

Ja a primera hora del dia següent, i amb la situació una mica més controlada, el GRAE va acompanyar les dues persones a peu fins a l'estació de Vallter, al pàrquing de la qual els esperava una màquina llevaneu. Aquest vehicle va resultar crucial per facilitar el tram final del descens, ja que el vent continuava sent fort i el pas de la ventada encara presentava complicacions importants. El tuit posterior dels Bombers va incloure fotografies que mostraven l'última fase de l'operació: en elles s'observava els rescatats, degudament equipats, seguint les indicacions dels especialistes de muntanya.

Després de completar-se el rescat sense majors incidents, l'agraïment cap a la tasca dels efectius no es va fer esperar. Conscient del perill que havia suposat l'expedició, el mateix cos de Bombers va llançar un nou missatge alertant de la necessitat d'extremar precaucions en dies successius. Es preveu que les condicions continuïn complicades a les zones muntanyoses i al litoral català, on el vent de component oest amenaça amb persistir. Davant d'aquest escenari, animen a tots els aficionats al muntanyisme i a l'excursionisme hivernal a seguir les recomanacions oficials i valorar molt bé les previsions meteorològiques abans de sortir.